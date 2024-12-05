瓜地馬拉巨型風箏製作 獲聯合國列非物質文化遺產

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）聯合國教科文組織（UNESCO）4日宣布，瓜地馬拉傳統的「巨型風箏」（Barriletes Gigantes）製作技術，正式被列入「人類非物質文化遺產」。

瓜地馬拉沙卡德貝格（Sacatepequez）省的孫潘戈市（Sumpango），和聖地牙哥（Santiago）兩個城市的民眾，在每年11月1日瓜地馬拉的「亡靈節」期間（類似台灣的清明節），會在公墓旁施放「巨型風箏」，表達對逝去親人的思念和指引亡靈回家的路，並且象徵驅趕惡靈。

施放風箏這項傳統已經延續上百年，現在孫潘戈市和聖地牙哥在「亡靈節」也會同時舉辦「風箏嘉年華」，成為瓜地馬拉文化和觀光旅遊的特色之一。

用於展覽的「巨型風箏」大多為圓形，直徑約20公尺左右，重達數百公斤，採全手工打造過程繁複，工期大約在6個月。製作時使用紙類，竹子和布料作為五彩繽紛的裝飾，展覽時直立擺放相當壯觀。另一種可以用來放飛的風箏尺寸較小，直徑大約在2至6公尺左右，施放時也須要多人共同撐起，才能順利升空。

瓜地馬拉政府在2021年底正式向聯合國教科文組織申請，將「巨型風箏」的製作技術列入非物質文化遺產，經過近3年的努力終於成真。瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）特別在社群平台X上，錄製影片公開祝賀。

阿雷巴洛總統表示，「巨型風箏」代表瓜地馬拉原住民的創造力、韌性和世界觀，並且透過這項傳統技術保留文化根基。他更感謝孫潘戈市和聖地牙哥市的人民，用雙手和心靈保留了這個傳統，讓其轉化成瓜地馬拉的象徵。

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外交部長林佳龍今年10月訪問瓜地馬拉期間，夫人廖婉如也應瓜國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）邀請，一同前往孫潘戈市，參觀當地著名的風箏工坊，親身體驗「巨型風箏」的製作過程。

廖婉如向第一夫人貝娜多表示，「風箏嘉年華」和台灣的放天燈相似，未來也可以對此規劃雙邊的文化交流。孫潘戈市長更邀請廖婉如明年一定要回到當地，感受「風箏嘉年華」的熱鬧與魅力。（編輯：周永捷）1131205