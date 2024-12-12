新加坡汶萊陸軍聯合軍演 聚焦城市作戰射擊訓練

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（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）新加坡和汶萊的陸軍部隊舉行聯合軍演，演習包括城市作戰演練、射擊訓練等內容。新加坡總理黃循財今年6月出訪汶萊時曾表示，與汶萊彼此在許多戰略問題上的觀點相近，非常珍惜與汶萊的緊密聯繫。

新加坡國防部發布新聞稿表示，新加坡和汶萊的陸軍部隊5日至11日舉行第27屆「共同邁進」（Maju Bersama）聯合軍演。

約250名來自新加坡陸軍第8裝甲旅總部、第41裝甲營，以及汶萊皇家陸軍第3營的士兵，參與本屆演習。

今年演習內容，包括相互介紹與學習彼此使用的武器系統、連級城市作戰演練，以及在室內實彈射擊靶場中心（Multi-Mission Range Complex）進行相關的射擊訓練。

兩國軍隊也在慕萊城市戰訓練中心（Murai Urban Training Facility）展開演練，聯合進攻城市目標。

新加坡陸軍總長梁振偉少將在軍演儀式上表示，兩國長年舉辦「共同邁進」演習，體現雙方致力維護區域和平與安全，也彰顯兩軍關係不斷深化。

他指出，這些演習幫助士兵建立深厚的友誼和相互信任，在共同經歷、艱苦訓練中結下的友誼，將成為更廣泛雙邊關係的堅實基礎，且這種友誼往往能歷久彌新。

新加坡國防部表示，星汶兩國陸軍也透過高層互訪、專業交流課程，以及其他雙邊和多邊演習，保持定期互動。

新加坡於1984年與汶萊建交，新加坡總理黃循財今年6月出訪汶萊、會見汶萊高層，當時他表示，過去40年來與汶萊風雨同舟、同甘共苦，彼此在許多戰略問題上的觀點相近，非常珍惜與汶萊的緊密聯繫。（編輯：周永捷）1131212