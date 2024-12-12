IEA：OPEC+延長減產 2025年全球原油市場仍供過於求

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，明年全球石油供應將超過需求，即使石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）中的部分成員延長減產措施、以拉抬油價。

法新社報導，OPEC+的8個成員國，其中包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內，本月稍早同意延長減產措施3個月，維持每日減產220萬桶至明年3月。

但IEA表示，在美國、巴西、加拿大、蓋亞那和阿根廷帶頭下，今年全球石油供應每日將增加63萬桶，明年每日將增加190萬桶。

IEA在石油市場月報中表示，2025年石油總供應量將達每日1億480萬桶，總需求則攀升至每日1億390萬桶。

IEA表示，在經濟疲軟下，來自全球最大石油進口國中國的需求已「明顯減緩」，而新興亞洲國家將帶動2024年和2025年的需求增加。

IEA在報告中表示，OPEC+部分成員持續過度生產，以及非OPEC+成員的強勁供應成長，加上全球原油需求成長相對溫和，讓2025年市場看起來供應充足。

根據IEA，11月國際油價大致持平，布倫特原油（Brent）每桶約73美元。

「隨著年終將近，油市似乎相對平靜，國際油價在每桶70至75美元之間波動。」

IEA指出，「但近幾年情況顯示，市場衝擊可能在微小前兆、甚至沒有預警的情況下發生，因此密切關注石油安全一如既往重要」。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1131212