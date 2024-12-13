科技巨擘紛盼修復關係 亞馬遜也捐川普就職基金

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）亞馬遜公司發言人今天表示，亞馬遜將向美國總統當選人川普的就職基金捐贈100萬美元（約新台幣3252萬元），並將在旗下影音串流平台Prime Video轉播就職典禮。

路透社報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）發言人說，這項Prime Video服務等於再送100萬美元。

「華爾街日報」（WSJ）率先報導這項消息，稱亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與其他科技巨擘尋求修復與川普的關係。

社群網站臉書（Facebook）母公司Meta Platforms發言人稍早也證實，Meta將捐贈100萬美元。

川普今天在財經媒體CNBC訪問中說，他下週將與貝佐斯會面。

川普曾批評貝佐斯麾下「華盛頓郵報」（The Washington Post）在他首次執政時的報導。

華郵在今年11月大選決定不替任何一位總統候選人背書。貝佐斯為此舉辯護，投書稱「大多數人認為媒體存在偏見」，而華郵和其他報媒必須提高自身可信度。

川普2017年就職典禮募得1.067億美元（約新台幣34.7億元），創下紀錄。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1131213