義媒：東突戰士助力打垮敘利亞政權 成中共警訊

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（中央社記者黃雅詩羅馬13日專電）敘利亞反抗軍日前僅花十幾天，就讓專政數十年的總統阿塞德家族政權一夕垮台。義媒報導，敘國反抗軍中有不少追求新疆獨立的「東突厥斯坦」戰士，他們拍影片鼓舞反抗壓迫政權，對中共政權是一警訊。

挺過十多年內戰的巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，在敘利亞反抗軍11月底發動閃擊戰下，不到兩週就於12月8日迅速垮台。

義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）分析，阿塞德政權垮台對中國的連帶衝擊，是可能進一步激勵新疆維吾爾人（Uighur）的分離主義，因為敘利亞反抗軍中有不少維吾爾人參與，他們早已長期對北京政府鎮壓新疆的政策不滿。

蟻報引述，在敘利亞反抗軍獲勝後，其中一支在網路廣泛流傳的影片中，一名遮住臉部的男子自稱是來自「東突厥斯坦」（East Turkistan）的戰士。這名戰士拍攝影片地點是敘利亞港市拉塔基亞（Latakia）的清真寺，此處是阿塞德家族政權對敘利亞統治近50年的象徵地。

「東突厥斯坦」（中國稱為新疆自治區）人民曾分別在1933、1944年兩度建立獨立的「東突厥斯坦共和國」，使東突厥斯坦成為維吾爾族為主的突厥人民公認的祖國名稱，也是當地居民用以反抗中國統治的戰鬥口號。

中共政府曾多次官宣「新疆是中國領土不可分割的一部分，新疆從來不是東突厥斯坦」，禁止維吾爾族使用此一名稱，不然就以「分裂主義」、「東突分子」等罪名予以鎮壓。近年中共以「再教育營」迫使維吾爾族人改變伊斯蘭教信仰、學習漢語，引發國際人權組織強烈抨擊。

蟻報報導，此次敘利亞反抗軍奇襲獲勝，來自各路的外國戰士扮演相當助力，其中這位「東突厥斯坦」戰士就是維吾爾族人，他在影片中自我介紹時，直言控訴「或許大家根本沒聽過東突厥斯坦這個名稱，因為這個名稱已遭受中國文化壓迫70多年。」

報導引述，這名東突厥斯坦戰士還指控，「他們（中共）將我們趕出自己的國家，壓迫我們，就像暴政對你們做的一樣。」他感謝敘利亞其他反抗軍張開雙臂歡迎他，「我們同心協力就能獲勝」。

報導分析，這位自稱東突厥聖戰士的年輕人似乎訴諸「同理心」，希望引起其他受壓迫夥伴對維吾爾人權問題的關注，並暗示敘利亞反抗軍成功經驗或許可以成為一個「合作先例」。

報導認為，中國急於與敘利亞新政府建立關係，主要是為了不要站在敘利亞新政府的對立面，避免激化中國內部動盪。（編輯：高照芬）1131213