敘利亞反抗軍闖家族墓地 焚燒阿塞德父親棺木

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社大馬士革11日綜合外電報導）敘利亞反抗軍在阿塞德家族家鄉放火焚燒已故總統哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）的陵墓。哈菲茲．阿塞德是被推翻的總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的父親。

英國廣播公司新聞網（BBC News）核實的影片顯示，武裝人員在拉塔基亞（Latakia）沿海地區西北部的卡爾達哈（Qardaha）起火燃燒的陵墓周圍行走時高喊口號。

伊斯蘭主義團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領導的反抗軍發動閃電攻勢，橫掃敘利亞，推翻阿塞德王朝54年的統治。巴夏爾．阿塞德與家人已逃往俄羅斯，並獲俄方庇護。

全國各地歡天喜地，敘利亞人為了慶祝阿塞德家族結束統治，推倒已故總統哈菲茲．阿塞德和他的兒子巴夏爾．阿塞德的雕像，並拆除海報。

巴夏爾．阿塞德2011年殘酷鎮壓一場和平的民主運動，導致內戰爆發，超過50萬人喪命，1200萬人被迫逃離家園。

哈菲茲．阿塞德從1971年開始鐵腕統治敘利亞，直至2000年去世，隨後權力交到他的兒子手上。

根據路透社報導，由沙姆解放組織和另一個遜尼派穆斯林組織敘利亞自由軍（Free Syrian Army）成員組成的反抗代表團，9日會見卡爾達哈長者，並得到他們的支持。

反抗軍代表團簽署一份強調敘利亞宗教和文化多樣性的文件。

經過多年內戰後，沙姆解放組織和反抗軍聯盟於8日奪取政府掌控的首都大馬士革。

沙姆解放組織領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）現在開始使用自己的真名夏拉（Ahmed al-Sharaa），他曾經是名聖戰分子，但已於2016年與蓋達組織（Al-Qaeda）斷絕關係，並承諾支持多元論和宗教寬容。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1131212