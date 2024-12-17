菲國軍方向南海9島礁駐軍運補 未遭中國阻攔

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（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓軍方於本月3日至14日期間，向南海9座菲律賓控制的海上地物運送耶誕節禮品、補給品，並輪調駐軍，未遭中國船艦阻攔。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，菲方出動多艘海軍船艦執行任務，雖在仁愛暗沙一帶遭遇2艘中國海警船和2艘中國軍艦，但未發生不愉快事件。

他說，菲律賓海軍為這9座海上地物的駐軍運送耶誕節禮盒及其他補給品，士兵們都士氣高昂。

這9座海上地物分別為：中業島（菲稱Pag-asa Island）、仁愛暗沙（菲稱Ayungin Shoal）、南鑰島（菲稱Kota Island）、馬歡島（菲稱Lawak Island）、西月島（菲稱Likas Island）、楊信沙洲（Panata Island）、北子島（Parola Island）、費信島（菲稱Patag Island）和司令礁（Rizal Reef）。

被問及為何未遭中方騷擾或阻攔，崔尼代表示不想臆測，但稍後又指出，不排除菲國其他政府部門與中方作過協商或協調。

中國援引歷史依據索討幾乎整片南海的主權，菲律賓則援引聯合國海洋法公約，主張可獨享向南海延伸200海里專屬經濟區的資源，兩國因而陷入南海主權爭議。

中國海警船不時在爭議海域阻攔菲國船艦。今年6月，中國海警船衝撞打算向仁愛暗沙一艘擱淺廢軍艦運補的菲國海軍充氣艇，中方人員登艇奪走菲方槍枝、導航設備，過程中造成數名菲方海軍人員受傷，其中一人斷指。

為降低緊張，菲中兩國外交部於7月就仁愛暗沙補給事務達成「臨時性安排協議」，此後菲方於7月底及9月底和11月中旬，3度順利完成運補任務。

崔尼代說，2024年是菲律賓捍衛南海主權極為成功的一年，軍方得以在重重挑戰之下履行職務，不只是在南海，同時也在菲律賓北部與東部海域，期望明年的表現會更好。

由於屢有菲律賓漁民投訴在南海遭中方船艦恫嚇騷擾，崔尼代向漁民喊話，可繼續在南海捕魚，中方恫嚇騷擾僅為個別事件，多發生在黃岩島海域，其他海域大致平靜。（編輯：高照芬）1131217