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越南年節消費旺 柬埔寨中國牲畜肉品走私猖獗

2024/12/26 15:19
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（中央社記者陳家倫河內26日專電）農曆年節將近，越南邊境地區走私牲畜、肉類頻繁，越方近日查獲逾500頭來自柬埔寨的走私豬，並在鄰近中國的諒山省查獲上千公斤的走私香腸。這些走私產品對越南食安危害巨大。

越南和台灣一樣都有過農曆年的傳統，接近年節是越南的消費旺季，生鮮肉品、加工食品如香腸、魚丸等銷路特別好，致使越南邊境省分近期走私活動猖獗，相關單位近日加強查緝。

越南法律報報導，越南公安部預防打擊環境犯罪警察局25日摧毀了一個從柬埔寨走私豬隻進入越南的大型走私網絡，警方在與柬埔寨接壤的西寧省（Tay Ninh）扣押了531頭走私豬隻及3輛貨車。

越南業者表示，柬埔寨養殖豬隻的成本較越南低廉，加上柬埔寨這幾年豬肉產量大增導致市場供過於求，當地業者開始想方設法將豬肉銷往越南，這些走私的柬埔寨豬肉市價去年同期就比越南的便宜1至2成不等。

西貢解放日報報導，與中國緊鄰的諒山省（Lang Son）19日則查獲3噸來源不明的冷凍豬腳，全數被裝在麻布袋中，沒有標籤、檢疫證書、發票和證明文件；在這之前還查獲上千公斤的走私香腸。

諒山省邊防部隊毒品與犯罪防治科科長鄭元創（Trinh Nguyen Sang）擔心，豬肉、家禽等非法進口的產品通常沒有檢疫，可能含有許多危險病原。雞爪、牲畜內臟、即食食品等，已經成為主要的走私產品。

同樣和中國接壤的越南廣寧省（Quang Ninh）為了應對年節需求帶動的走私高峰已設立了多個聯合檢查站，近日陸續查獲多起冷凍雞蛋和冷凍豬內臟的走私案。

廣寧省市場管理隊第8隊的一名代表表示，走私手法變得更為縝密，他們會先在邊境屠宰走私雞隻，然後將其裝箱並冷凍，隨後放入空貨櫃車中，與已經通關的貨物混在一起，進一步運到越南。（編輯：唐佩君）1131226

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