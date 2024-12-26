敘利亞14員警遭擊斃後 安全部隊掃蕩阿塞德殘餘

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（中央社大馬士革26日綜合外電報導）敘利亞國營媒體報導，效忠敘利亞前總統阿塞德的部隊昨天擊斃14名員警後，敘利亞安全部隊今天向盤據敘國西部托土斯省的親阿塞德戰士發動攻擊。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，安全部隊在托土斯市（Tartus）的行動造成3人死亡，並說他們都是效忠垮台總統阿塞德（Bashar al-Assad）前政權的武裝分子。

官方媒體敘利亞新聞社（SANA）說，這項攻擊已順利使得部分戰鬥人員繳械，並說攻擊行動的目標是恢復托土斯的安全與穩定以及民眾的平安。

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敘利亞人權瞭望台組織說，托土斯省是阿塞德的教派阿拉維派（Alawite）大本營，近日當地情勢令人深感擔憂，25日過渡政府試圖逮捕一名與前政府惡名昭彰監獄有關聯的官員，造成14名員警和3名槍手在基爾貝特馬薩（Khirbet al-Maaza）被擊斃。

此外，據一段影音畫面顯示，位於敘利亞西部的其他多個城市和鄉鎮25日爆發與前述14名員警遭擊斃無關的抗爭，一座阿拉維教派神龕遭到攻擊，敘利亞人權瞭望台組織表示，在荷姆斯市（Homs），一名示威者被安全部隊開槍擊斃。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1131226