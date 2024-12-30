加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解全球大選年》歐洲右轉、川普回鍋 10億人投票後世界如何變化？
首頁 / 國際

最新研究揭菸害超乎預期 吸1支菸恐減壽20分鐘

2024/12/30 16:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國研究發現，癮君子每吸1支菸平均恐減少20分鐘壽命，抽完1包20根菸則平均減壽近7小時，這個數字幾乎是2000年研究的2倍，也凸顯菸害較過去的認知更加嚴重，因此呼籲吸菸者儘早戒菸。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，倫敦大學學院（University College London）研究人員指出，1名每天要抽10支菸的吸菸者若能從1月1日開始戒菸，截至1月8日，將比不戒菸多活1天，若持續到2月5日，則可多活1週，堅持到8月5日的話，可比原本多活整整1個月，堅持到2025年底，就能多活50天。

倫敦大學學院酒精與菸草研究小組首席研究員傑克森（Sarah Jackson）表示，「人們普遍知道吸菸有害，但往往會低估其影響程度。平均來看，不戒菸的癮君子將減壽約10年。這可是10年的珍貴時光、生活中的重要時刻，以及與親人的美好回憶。」

英國每年有近8萬人因吸菸致死，占英格蘭所有癌症死亡個案的1/4。

這項由英國衛生部委託進行的研究採用多項最新數據，包括自1951年啟動的「英國醫師研究」（British Doctors Study）與1996年開始追蹤婦女健康的「百萬婦女研究」（Million Women Study）。「英國醫師研究」也是全球最早針對吸菸影響的大型研究之一。

「英國醫學期刊」（British Medical Journal，BMJ）2000年曾發表一項研究結果，稱每抽1支香菸平均會減壽約11分鐘。而最新發表於「成癮醫學期刊」（Journal of Addiction）的研究發現，抽1支菸減少的壽命幾乎倍增至20分鐘，其中男性為17分鐘、女性為22分鐘。

儘管有些癮君子頗為長壽，但部分吸菸者可能從40多歲就併發吸菸相關疾病，甚至死亡，其差異取決於吸菸習慣等因素。

研究作者強調，吸菸者必須徹底戒菸，才能得到健康和壽命方面的好處。先前的研究早已表明，吸菸沒有所謂的「安全劑量」，相較於每天吸20支菸的人，每天只吸1支菸的人罹患心臟病和中風的風險僅降低約50%。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1131230

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。

#英國
#英國衛生部
#衛報
#吸菸
#研究
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：