川普性侵與誹謗作家案 法院維持原判賠500萬美元

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天維持陪審團對總統當選人川普（Donald Trump）支付500萬美元，當作性侵與誹謗作家卡洛爾（E. Jean Carroll）賠償的裁定。川普的發言人表示將提出上訴。

法新社報導，紐約的陪審團2023年裁定前總統川普1996年於曼哈頓一間百貨公司性侵卡洛爾。卡洛爾曾是時尚雜誌Elle的專欄作家。

川普被裁定支付200萬美元作為性侵賠償，另外300萬美元為誹謗賠償。

不過，川普否認這些指控並提出上訴，理由是其他兩名聲稱被川普性侵的女性不應獲准作證。

然而，美國聯邦第二巡迴上訴法院的3名法官並不認同川普的主張。他們表示：「我們的結論是川普先生未能證明地方法院被質疑的裁定中存在錯誤。」

他們也主張，「再者，他未承擔證明他宣稱的錯誤或多個錯誤結合影響其實質性權利的責任，因此無法要求重審。」

卡洛爾針對川普提訴的另一起案件，陪審團裁定川普賠償她8300萬美元。川普已對此提出上訴。

川普的發言人史帝芬．張（Steven Cheung）表示，川普將對性侵與誹謗案被判賠500萬美元提出上訴。

史帝芬．張透過聲明指出，「美國人民以壓倒性之勢再度選擇川普擔任總統。」

他還表示，「他們立即要求停止司法系統被當作政治武器，並要求迅速撤回所有獵巫行動，包含由民主黨資助的卡洛爾騙局，法律團將繼續上訴。」

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川普11月5日當選之後，美國聯邦檢察官史密斯（Jack Smith）已要求法院撤銷2起對川普的起訴，分別是意圖推翻2020年選舉結果、卸任後不當處理機密文件案。法院已同意撤銷這2起刑事指控。

另外，川普被控於2016年大選前夕支付豔星封口費，藉此掩蓋自己婚外情醜聞。這起非聯邦等級的地方刑事案件經法院審理，川普今年5月遭陪審團判定34項偽造商業紀錄罪名成立。然而，鑒於川普贏得2024年總統大選，承審法官莫城（Juan Merchan）已無限期延後宣判刑期。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131231