澤倫斯基跨年夜演說 盼2025終結戰爭、實現和平

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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天矢言，烏克蘭將在2025年採取一切必要手段，致力終結俄羅斯長達近3年的入侵。

綜合法新社和路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在跨年夜發表演說，為這個飽受戰爭蹂躪的國家經歷這艱難的一年劃下句點。近3年來，烏克蘭一直在抵禦資源更為充足的俄羅斯軍隊。

在基輔午夜鐘聲響起前，澤倫斯基向全國發表談話時說：「願2025是屬於我們的一年。」

澤倫斯基說：「我們知道沒有人會把和平當成禮物送給烏克蘭，但我們會竭盡所能，阻止俄羅斯並結束這場戰爭，這是我們每個人的願望。」

根據法新社分析，烏克蘭在2024年失去的領土，比2023年多了7倍，而美國總統當選人川普一旦重返白宮，可能還會減少軍事與政治支持。

美國總統拜登政府昨天宣布，將向烏克蘭提供近60億美元（約新台幣1970億元）的軍事和預算援助，希望搶在川普明年1月就職前援助基輔。

共和黨籍的川普承諾，上任後將在「24小時」內結束這場衝突，令烏克蘭益發憂心，他們恐將被迫放棄所有目前由克里姆林宮控制的領土來換取和平。

不過，澤倫斯基似乎對川普重返白宮抱持樂觀態度。

他說：「我毫不懷疑這位新上任的美國總統有意願且有能力實現和平，並結束俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略。」

澤倫斯基表示，他相信美國會與基輔站在一起。

他還說，烏克蘭必須持續戰鬥才能占上風，無論是在戰場或是在談判桌上。只有強大的烏克蘭，才能確保和平並贏得全世界的尊重。

澤倫斯基在談話中表示，過去一年，烏克蘭入侵俄羅斯南部庫斯克（Kursk）地區，以無人機深入打擊俄羅斯境內目標，並研發國產無人機和其他武器。

他說：「在接下來這一年的每一天，我，還有我們所有人，都必須為一個足夠強大的烏克蘭而戰。唯有如此，烏克蘭才會被尊重與聆聽，無論是在戰場或是在談判桌上」。

澤倫斯基也敦促烏克蘭的盟友協助結束俄羅斯入侵，並在2025年實現持久和平。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140101