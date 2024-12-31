俄軍今年推進烏克蘭近4千平方公里 相當於去年7倍
2024/12/31 21:33（12/31 21:46 更新）
（中央社巴黎31日綜合外電報導）根據法新社分析華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的數據，俄羅斯軍隊今年在烏克蘭推進3985平方公里，相當於去年的7倍。
俄軍大部分的戰果都是今秋取得，他們在10月占據610平方公里，11月攻下725平方公里。在這兩個月裡，俄羅斯奪取自2022年3月以來，也就是俄烏戰爭爆發之初數週期間最多的領土。
俄羅斯的攻勢於12月放緩，在這個月的前30天推進465平方公里。
然而，這個數字比2023年同期增加近4倍，也比2022年12月增加了兩倍半。
俄羅斯今年占領烏克蘭的領土中，有近3/4位於頓內茨克州（Donetsk）東部，其中包括烏克蘭軍隊後勤樞紐波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。
俄羅斯目前在這個地區控制或把持的範圍已擴及至70%，相較於去年底則是59%。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1131231
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