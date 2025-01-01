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紐奧良皮卡車撞人群凶嫌死亡 FBI列恐怖主義行為調查

2025/1/1 23:29
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（中央社紐奧良1日綜合外電報導）一名男子今晨駕駛皮卡車衝撞美國紐奧良市跨年狂歡民眾，聯邦調查局（FBI）指犯嫌已死，並稱視本案為「恐怖主義行為」進行調查；警察局長則說凶嫌「鐵了心大屠殺」。

紐奧良市（New Orleans）波旁街（Bourbon Street）今天凌晨3時15分左右發生惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，還有目擊者說聽見槍響。事發於街上人潮洶湧的跨年夜，且紐奧良今晚還將舉辦大學美式足球年度賽事。

案發後，FBI幹員告訴記者「這不是一起恐怖主義事件」，與紐奧良市長肯崔（LaToya Cantrell）稱本案為「恐怖攻擊」的說法相互矛盾。

但英國廣播公司（BBC）報導，FBI隨後發布聲明，表示正將本案視為「恐怖主義行為」進行調查，並提到衝撞群眾的駕駛人已死。

根據聲明內容，涉案駕駛衝撞群眾後，接著「與當地執法人員交火，目前已經死亡」；「FBI是主導調查的機構，我們正在跟夥伴合作，將本案視為恐怖主義行為進行調查」。

幾名執法人員也告訴美聯社，犯嫌在與警方駁火後身亡。這些執法人員因未獲授權公開討論調查細節而要求匿名。

FBI幹員在事發現場找到疑似爆裂裝置。

紐奧良警察局（New Orleans Police Department）局長寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）稍早表示，調查人員很肯定駕駛並非不小心衝撞人群，「此事涉及一名男子以非常快的速度沿波旁街駕駛一輛皮卡車，而且是非常故意的行為」。

她告訴記者，「這名男子試圖盡可能輾過更多人」，「他鐵了心大屠殺並製造破壞」。

寇克派屈克還說，駕駛皮卡車的男子開槍擊中2名警察，這2人情況穩定。（譯者：楊昭彥）1140101

寇克派屈克
紐奧良皮卡車衝撞人群10死35傷 民眾憶驚恐瞬間聞槍響
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