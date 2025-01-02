韓國總統尹錫悅逮捕令最快2日執行 公調處籲隨扈勿阻撓

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（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）最快將於今天執行逮捕令，拘留因為短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職的總統尹錫悅。

韓聯社報導，首爾西部地方法院去年12月31日對尹錫悅簽發逮捕令後，公調處與警方就具體執行時間和方法等進行協調。逮捕令效期截至本月6日，公調處矢言要在期限內執行拘留。

但總統警衛處可能以安全護衛為由，阻攔公調處進入總統官邸執行逮捕令。總統警衛處曾表示，將依照合法程序採取警衛措施。尹錫悅的律師也主張，法院簽發的逮捕令「非法且無效」。

然而根據韓國「中央日報」英文版報導，總統警衛處回應法院裁准拘捕令時表示，他們會在配合逮捕令執行的同時，確保尹錫悅的安全。

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不過公調處也正與警方洽商部署鎮暴警察，以防總統警衛處屆時從中作梗。之前公調處人員赴總統辦公室與尹錫悅官邸搜索與戒嚴風波相關文件時，曾遭總統警衛處阻撓。

鑒于法院簽發逮捕令至今已3天，公調處最快會在今天予以執行。公調處已向總統警衛處發送公文，警告「若阻礙執行逮捕令，可以涉嫌瀆職、妨害特殊公務執行罪處罰」。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140102