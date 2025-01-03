北韓官媒：南韓出手要抓尹錫悅 陷入政治癱瘓

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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓官方媒體今天發表評論指稱，南韓因調查人員試圖對遭國會彈劾的總統尹錫悅執行逮捕令而陷入政治癱瘓的「亂局」；據南韓韓聯社報導，北韓官媒的這篇評論顯然是為凸顯北韓政府「相對穩定」。

法新社報導，北韓中央通信社（KCNA）罕見評論南韓最近幾週以來的政治動盪，文中並未引述北韓官員說法。

尹錫悅上月緊急頒布戒嚴令但遭國會推翻，隨後遭到國會彈劾且被停職，如今面臨逮捕、監禁，甚至最嚴重可能被判處死刑。

調查人員今天上午進入尹錫悅的官邸，試圖執行逮捕令，但與尹錫悅的隨扈陷入對峙。

北韓中央通信社評論指出：「傀儡南韓在（去年）12月3日的戒嚴事件後，發生了前所未見的彈劾。」北韓官媒常將南韓領袖與機構稱為首爾主要安全盟友美國的「傀儡」。

評論寫道：「法院簽發對尹錫悅逮捕令，導致政務陷入癱瘓，並進一步加深社會與政治混亂。」

北韓中央通信社並稱：「外國媒體批評南韓已陷入更深的政治風暴。」

這篇評論刊登於北韓「勞動新聞」（Rodong Sinmun）。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140103