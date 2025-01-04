俄羅斯天然氣斷供 摩爾多瓦總理警告安全危機

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（中央社基輔3日綜合外電報導）摩爾多瓦親俄分離獨立區「外聶斯特」（Transdniestria）的俄羅斯天然氣供應中斷、工廠關閉、中央供暖受限並實施輪流停電後，摩爾多瓦總理雷奇安今天說國家面臨安全危機。

路透社報導，俄羅斯與烏克蘭這兩個交戰國間的過境輸氣協議到期，且烏方拒絕與俄方進行進一步商業往來後，借道烏克蘭輸往中歐與東歐的俄羅斯天然氣供應於元旦中斷。

雷奇安（Dorin Recean）說，摩爾多瓦將能透過國內生產與進口滿足自身能源需求，但也指出儘管外聶斯特與俄羅斯有關聯，仍因天然氣供應中斷而遭受痛苦的打擊。

雷奇安在聲明中說：「俄羅斯為了破壞摩爾多瓦的穩定，危及其支持了30年的保護國的未來，這揭示了所有俄羅斯盟友將必然遭遇的結果：背叛與孤立。」

「我們把這種情況視為安全危機，目的在讓親俄勢力重掌摩爾多瓦權力，並把我們的領土變成對付烏克蘭的武器，我們與烏克蘭有長達1200公里的邊界。」

外聶斯特的Telegram官方新聞頻道表示，輪流停電措施自今天傍晚起生效，並列出晚間6時到10時將停電1個小時以上的地區，又說「如同經濟發展部所指出的，這與居民這時候的用電量比發電量還多有關」。

這個新聞頻道說，一家擁有暖氣與熱水的療養院正在收容孤兒與養老院居民，並指責摩爾多瓦中央政府未能理解或解決外聶斯特面臨的困難。

這個頻道表示：「摩爾多瓦有關當局完全與現實脫節，還在談『擺脫俄羅斯天然氣的代價』。」

外聶斯特居民已沒有熱水與中央供暖，除了食品製造商外，所有工廠都被迫停工。

自封為外聶斯特總統的克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky）早些時候表示，停電無可避免。他說，外聶斯特有天然氣儲備，可滿足北部10天的有限使用需求，並滿足南部兩倍長時間的用量。

俄羅斯否認把天然氣當作脅迫摩爾多瓦的武器，並歸咎烏克蘭拒絕續簽天然氣過境協議。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140104