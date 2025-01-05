俄天然氣供應中斷 摩爾多瓦分離區延長停電時間

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（中央社基輔4日綜合外電報導）摩爾多瓦親俄分離主義地區外聶斯特當局表示，受到俄烏天然氣過境運輸協議到期影響，當地無法再經由烏克蘭取得俄羅斯天然氣，因此今天將延長實施輪流停電措施。

路透社報導，隨著烏克蘭和俄羅斯這兩個交戰國家的過境輸氣協議到期，且基輔拒絕續約，自2025年1月1日起，烏克蘭停止俄天然氣流經境內。此舉直接影響了夾在摩爾多瓦與烏克蘭之間的外聶斯特（Transdniestria）。

外聶斯特1992年經過一場短暫衝突後脫離摩爾多瓦。境內需透過一條經由烏克蘭的管線，才能自俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）取得天然氣。

這些天然氣被用於一座熱力發電廠的運作，以為由親俄分離主義分子控制的外聶斯特，及由親歐中央政府控制的摩爾多瓦大部分地區提供電力。

自封為外聶斯特總統的克拉斯諾謝利斯基（Vadim Krasnoselsky）在通訊應用程式Telegram表示，明天各區輪流停電時間將延長至4小時。

當地昨天晚間首度實施1小時的停電，接著於今天延長至3小時。

克拉斯諾謝利斯基寫道：「昨天實施的輪流停電是測試行動。結果證明，1小時的停電時間並不足以確保電力供應系統正常運行。產生的電力無法滿足急劇上升的需求。」

除了食品生產業外，所有產業已經停工。外聶斯特分離派當局的官方Telegram新聞頻道今天宣布，勒布尼察鎮（Rybnitsa）的鋼鐵廠和麵包店正式停業。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140105

克拉斯諾謝利斯基 俄天然氣供應中斷 摩爾多瓦分離區工業停擺