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民主剛果逮捕3名中國人 查獲金條及2600多萬現金

2025/1/6 12:33
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（中央社剛果民主共和國首都金夏沙6日綜合外電報導）剛果民主共和國官員說，3名中國公民在該國東部被捕，他們攜帶12根金條和80萬美元（約新台幣2634萬元）現金。

英國廣播公司（BBC）報導，剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，以下簡稱民主剛果）南基伍省（South Kivu）省長普魯西（Jean Jacques Purusi）說，黃金和現金藏在他們乘坐的車輛座位下。

他說，在最近另一批被控在該地區非法開採金礦的中國公民獲釋後，此次逮捕行動保密進行。

民主剛果東部擁有豐富的黃金、鑽石以及用於製造手機和電動車電池的礦藏。

自殖民時代以來，這些礦產資源就遭外國團體掠奪，這也是該地區過去30年來動盪不安的主因之一。

民兵組織控制民主剛果東部的許多礦山，他們的領導人透過將礦產賣給中間人而致富。

普魯西說，其中一些貴金屬交易商與首都金夏沙（Kinshasa）的有影響力人士關係良好，這就是為什麼執行此次逮捕行動必須保持低調的原因。

他沒有確切說明查獲多少黃金。

普魯西上個月告訴媒體，他對17名被控經營非法金礦被捕的中國人獲釋，並允許返回中國一事感到震驚。他說，這破壞了清理民主剛果惡名昭彰的混亂礦產業的努力。

根據路透社報導，他說他們欠政府1000萬美元的稅金和罰款。

中國駐民主剛果大使館尚未評論這些指控。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140106

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