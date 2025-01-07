美國首例 路易斯安那州通報一病患染H5N1不治

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國路易斯安那州衛生廳今天表示，一名因感染H5N1禽流感住院的美籍患者已不治死亡；這是美國通報人類死於H5N1病毒的首例。

路透社報導，路州衛生官員說，這名患者於2024年12月18日住院，先前接觸過後院的雞隻和野鳥。

官員說，這名患者年逾65歲，原本就有其他疾病。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，自去年4月以來，美國已有近70人染上禽流感，其中大多數是農場工人，病毒主要在禽類和乳牛群中傳播。

聯邦與州府官員說，大眾面臨的風險仍低。

疾管中心和美國農業部表示，這波禽流感疫情2022年在禽類中開始出現，至今已造成近1.3億隻野鳥和家禽死亡，並導致917頭乳牛染病。

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路州衛生廳聲明指出：「雖然目前大眾面臨的公共衛生風險仍低，但有些人面對較高風險，包括工作上與鳥類、家禽或乳牛有接觸的人，或休閒娛樂時與牠們接觸的人。」

疾管中心並未立即回應置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140107