德大選競選活動開跑 前財政部長遭泡沫塔襲擊

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（中央社記者顏若瑾柏林9日專電）德國自由民主黨總理候選人、前財政部長林德納今天在一場競選活動上被一個「泡沫塔」迎面襲擊。林德納在社群平台X上轉貼了現場影片，並發文表示，「競選開始了」。

林德納今天參加自民黨（FDP）在格賴夫斯瓦爾德（Greifswald）選區的競選活動。當他正在一個小廳裡向在場觀眾發表談話時，一名女性托著一盤類似奶油蛋糕的「泡沫塔」從他後方出現說著，「親愛的林德納先生」，接著把泡沫砸在他的臉上。

該名女子當場被在場人士制止，林德納立即清除臉上的泡沫，同時把一些泡沫抹到該女子頭髮上，並且繼續發表談話，他嚐了一下說，「很可惜那個不是奶油，只是肥皂」。

據德國世界報（Die Welt）指出，該名扔「泡沫塔」襲擊者屬於政治左派。在該場競選活動開始前，部分左翼黨（Linke）在大樓前舉行示威活動要求提高護理預算，襲擊者也是示威活動的參與者，後來坐在大廳前排。

據德國第二電視台（ZDF）報導，自民黨發言人表示，這是無法接受的實體突擊；社會民主黨（SPD）籍德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）對此表示，「我們無法接受這件事，政治過程的殘酷化正在傷害民主。因此必須對此懲罰，這不是輕罪」。

林德納的X社群平台則在事後轉貼現場影片，並發文表示，「林德納不會讓任何事情阻礙他對經濟變革的承諾」。

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德國將在2月23日舉行國會大選，目前各黨競選活動紛紛展開。去年11月初，社民黨籍德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與林德納無法在財政政策上達成共識，蕭茲認為林德納忽視政治任命責任，將其自執政內閣中開除，執政近3年的紅綠燈聯盟解散。林德納則批評執政聯盟的破裂是預謀下的結果。

由於社民黨代表紅色，與代表黃色的自民黨，以及代表綠色的綠黨（Greens）協議，在2021年12月組成3黨聯合的執政聯盟，因此這個內閣又被稱為「紅綠燈聯盟」。（編輯：田瑞華）1140109