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日本宮崎6.9強震 官方籲民眾近日需提高警覺

2025/1/14 07:04（1/14 07:44 更新）
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日本JR宮崎機場站13日散落碎玻璃。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本宮崎縣今晚觀測到規模6.9強震，最大震度5弱。日本氣象廳表示，今後一週，尤其是2、3天內可能發生最大震度5級地震，呼籲民眾提高警覺。

日本時間13日晚間9時19分（台灣時間8時19分）左右，宮崎縣觀測到推估規模6.9的強震，震央在宮崎縣外海（東南東30公里處）的日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。

日本氣象廳一開始推估這起地震規模是6.9，台灣時間11時許，日本氣象廳地震海嘯對策企畫官青木重樹宣布，仔細調查分析，推估地震規模為6.7。

這起地震發生後，日本氣象廳今晚9時29分對宮崎縣、高知縣發布「海嘯注意報」（預估海嘯高度0.2公尺以上、1公尺以下情況），預估高知縣及宮崎縣可能發生海嘯高度1公尺高，後來部分地區觀測到海嘯10至20公分高。

日本氣象廳於晚間11時50分宣布取消「海嘯注意報」，但呼籲民眾仍要注意今後潮位會有若干變化。

青木重樹在記者會上呼籲民眾，海嘯確實發生，要遠離大海、海岸。此外，地震搖晃強的地區容易發生落石或山崩的情況，今後一週之內，尤其是2、3天左右，要注意可能會發生最大震度5弱級地震。

日本氣象廳隨後在9時55分發布「南海海槽地震臨時情報（資訊）」，並於晚間10時30分召開由專家組成的地震評估檢討會，調查這起地震是否與南海海槽地震有關。

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日本放送協會（NHK）報導，晚間11時45分地震評估會議表示調查已結束，不認為發生新的大地震的可能性增高，沒必要做特別的防災因應。

不過，先前有預測今後30年之內，南海海槽巨大地震發生的機率達70%至80%，日本氣象廳呼籲民眾要警覺隨時都可能發生大規模地震，平時要做好防震準備。（編輯：唐佩君）1140114

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