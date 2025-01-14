日本宮崎縣地震規模6.6 居民憂心南海海槽地震再起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京14日專電）日本宮崎縣昨天觀測到規模6.9強震，最大震度5弱，今天氣象廳下修規模為6.6。日本氣象廳調查這起地震是否與南海海槽地震有關，結果顯示未來發生大地震的機率與平時相同。然而，繼去年8月以來，當地不到半年再次發生強震，令居民感到不安。

朝日新聞報導，地日本當地時間13日晚間9時19分（台北時間8時19分）發生地震後，氣象廳在晚間10時30分召開檢討會，評估這次地震是否與南海海槽地震有關，要地震後的1至2小時內，確認未來發生巨大地震的機率是否高於平常。如果評估出來的機率提高，氣象廳將呼籲居民提高警惕。

南海海槽從東海地區延伸到太平洋一側的四國與九州東部，水深約4000公尺，被認為是相對較淺的海溝。

南海海槽特大地震是指發生在靜岡縣外海駿河灣至宮崎縣外海日向灘板塊交界處的巨大地震，通常是每100年至150年出現一次大地震。最近一次是發生在1946年的昭和南海地震，距今已78年，因此被認為再次發生的可能性增高。

日本政府過去認為，如果掌握到南海海槽沿線即將發生地震的前兆，尤其是以靜岡縣附近為震源的東海地震，就能進行短期地震預警。基於此假設，日本在1978年制定大震法，如果首相發布警戒宣言，就可以停止相關地區的交通和生產活動。

然而，由於2011年311東日本大地震，人們意識到目前的科學技術「無法進行高準確度的地震預測」，日本因此改變大震法相關措施，改為發布「臨時情報」，提高民眾警覺，加強防災準備。

自這項制度導入以來，氣象廳昨天是第2度發布「南海海槽地震臨時情報」，這次的狀態是「調查中」，上次發布是在去年8月。當時沒有觀測到特別變化，在約一週後宣布解除。

如果評估會議推斷震源區未來會發生規模8以上地震，且與南海海槽地震相關，氣象廳就會以「巨大地震警戒」的名義發布「臨時情報」。一旦發布，政府可以要求可能受影響的地區民眾提前避難。

若會議推斷可能發生規模7以上地震，氣象廳會以「巨大地震注意」發布「臨時情報」，呼籲居民進行特別準備，像是隨身攜帶緊急避難用品，但不會要求提前避難。

若評估結果不符合前兩者情況，氣象廳則會宣布調查結束，但這不代表發生大地震的可能性不存在，居民仍需要做好防震準備，像是固定家具以及確認糧食儲備等。

這次規模6.9強震的評估會議在昨天晚間11時45分結束，不認為發生巨大地震的機率增高，沒必要做特別的防災因應。然而，居民依舊感到憂心。

富山縣TBS電視台報導，震度5弱的宮崎市一家餐廳店長表示，地震剛開始是輕微晃動，隨後感覺大概有15至20秒的劇烈搖晃。他趕緊用手撐住架子，防止盤子砸落，但是油鍋的油都濺了出來。他表示，「當時剛好沒有客人，真的很慶幸。不過還是要優先考慮顧客的安全，確保逃生路線暢通」。

飯店和旅館也忙於善後。宮崎縣高鍋町的一家飯店負責人表示，他當時正在一樓的辦公室工作，突然感受到搖晃。不過，聽到氣象廳宣布結束調查後鬆了一口氣，「有朋友住在沿海地區，所以很擔心會有海嘯，暫時可以放心了」。

透過 Google News 追蹤中央社

位於宮崎市千草町的一家飯店表示，有一間客房的桌上型電視被震倒。員工表示，「所幸客人都沒有受傷。由於晃動很大，我們對所有客房都進行確認，沒有發現重大損害」。

有民眾表示，「（地震發生）當時正在睡覺，我覺得必須再確認一次避難路徑和相關事項。」也有民眾說，「真的很恐怖，我覺得應該要更小心一點，所以重新準備避難裝備」。（編輯：周永捷）1140114