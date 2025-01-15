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南非廢棄金礦井傳大量非法礦工受困 已移出78具遺體

2025/1/15 20:30（1/15 20:57 更新）
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南非北部1座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方15日說法，連續3天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。（路透社）
南非北部1座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方15日說法，連續3天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。（路透社）
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（中央社約翰尼斯堡15日綜合外電報導）南非北部1座廢棄金礦井傳出有大量非法礦工受困，根據警方今天說法，連續3天的搜救行動合計已救出166人，並移出78具遺體。當局嘗試掃蕩當地非法礦工的行動已歷時數月。

綜合法新社和路透社報導，事發礦坑位在南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西南方約140公里處的斯蒂爾芳坦（Stilfontein），當地居民表達恐有100多人葬身其中後，當局自13日起設法移出遺體及救援生還者。

警方稍早發表聲明說：「救援行動的第2天，共有106名生還的非法礦工獲救並因非法採礦被捕，另有51人確認死亡。」前1天則救出26人，並移出9具遺體。

這座礦坑深入地下2.6公里，當局13日出動特殊機具將受困礦工與遺體抬出坑洞，且一次只能拉出少數人。

這些非法礦工通常是來自南非幾個鄰國，礦坑當地居民指控這些人從事犯罪活動。

南非警方曾表示，恐怕還有數百人仍困在地下。不過南非警察部長麥互努（Senzo Mchunu）昨天視察當地時，不願提供估計的受困人數，他告訴南非eNCA電視台：「我們不曉得裡面確切還有多少人。我們正盡全力找到他們，協助他們脫困。」

自從南非當局2024年8月首度展開掃蕩非法礦工的行動以來，在斯蒂爾芳坦已有1500多人被捕。警方表示其中已有121人被驅逐出境。

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南非貴金屬礦業數十年來與非法採礦問題搏鬥。根據1個礦業組織估計，非法採礦造成南非政府和業界每年合計損失數以億計美元的銷售額、稅收和權利金。

當地非法採礦常見於廢棄礦場，這些礦場因為不再具有大規模商業開採價值而遭廢棄。非法礦工便擅闖其中採掘任何可能殘存礦產。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140115

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