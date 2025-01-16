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越南重罰整治交通 闖紅燈逾半月薪捐國庫民怨噴發

2025/1/16 16:57（1/16 17:49 更新）
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越南祭出重罰以改善交通亂象，但交通規劃與規則制定存在許多問題，小老百姓想做個守法的用路人卻力不從心。不少民眾反映，汽機車未分道，尖峰時段也未限制大車通行，大家上路全靠搶，是亂象橫生的眾多原因之一。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月16日
越南祭出重罰以改善交通亂象，但交通規劃與規則制定存在許多問題，小老百姓想做個守法的用路人卻力不從心。不少民眾反映，汽機車未分道，尖峰時段也未限制大車通行，大家上路全靠搶，是亂象橫生的眾多原因之一。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月16日
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（中央社記者陳家倫河內16日專電）越南1月實施交通新規，罰款提高數倍至數十倍，機車闖紅燈至少罰新台幣5200元，超過半個月薪水，民眾連連叫苦。當局靠重罰整治交通亂象，軟硬體卻沒跟上，塞車比以往更嚴重。

越南交通亂象時常登上國際媒體，在馬路上放眼望去，逆向行駛、闖紅燈、邊講手機邊騎車等危險駕駛行為屢見不鮮。國際旅客在越南步行宛如障礙挑戰賽，過馬路卡在車潮裡動彈不得的影片不時在網路流傳。

越南1月起出重拳整治交通亂象，大幅提高罰款。其中不遵守交通號誌罰款從80萬至100萬越南盾增加到400萬至600萬越南盾（約新台幣5200至7800元）；機車騎上人行道罰款從40萬至60萬越南盾提高到400萬至600萬越南盾（下同）。

高額罰款引來民怨不斷。54歲的摩托計程車司機阮仲雄（Nguyen Trong Hung）表示，他每個月平均收入500萬至600萬，現在被罰一次，一個月的薪水就沒了。這樣下去根本沒辦法生活，也沒有能力負擔罰款。

新規上路第一天，越南媒體在網路上發布多段民眾闖紅燈被罰的影片，一些人接到600萬的紅單當場哭出來。越南統計總局數據顯示，越南工人2024年平均月收入只有770萬，罰度與收入不成比例，變成壓垮人民的苛政。

在重罰之下，民眾想遵守交通規則，卻發現道路設計與規則制定存在許多問題，例如未強制車輛分道，汽、機車各憑本事擠，形成「大欺小」的輪迴。機車最終只能被迫騎上人行道，但現在這樣做要面臨最高600萬罰款。

執業25年的摩托計程車司機阮文皇（Nguyen Van Hoang）說，「機車騎上人行道，說到底就是為了緩解壅塞」。如果馬路很寬敞、車流很順暢，誰想要騎上人行道給自己找麻煩，「真的太塞了，騎人行道是被迫的」。

吳氏添（Ngo Thi Them）在人行道上擺攤賣涼茶6年。她觀察，近來騎上人行道的機車變少很多，但是她所在的路口紅燈達100秒，綠燈只有20秒，尖峰時段機車還是得騎上人行道，否則車陣就會拖到下一個路口。

吳氏添還發現，很多公司都有遲到的罰款規定，民眾為了準時打卡，也會騎上人行道。另外，她所在的道路途經許多大學和社區，尖峰時段卻未限制大貨車通行，導致騎機車的上班族和學生根本沒路可用，只能往人行道去。

統計顯示，過去兩週以來，經濟重鎮胡志明市的交通違規罰款累計達800億越南盾（約新台幣1.04億元）；首都河內市1月前10天的罰款累計超過215億越南盾。

與此同時，越南公安部14日晚間指出，從1月1日至14日，交通事故與去年同期相較減少355起（-34.27%），死亡人數減少47人（-11.41%），受傷人數減少426人（-34.24%）。

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官方拿出數據支持重罰的正當性，只是一般情況下，交通亂象若獲改善，車流應該變得順暢，但民眾反而感覺塞車更嚴重。阮仲雄說，他的孩子以前早上7時騎車去上班就來得及，現在5時左右就要出門。

阮文皇無奈感嘆，現在人行道更暢通，但路上的車陣拖得更長了。很多地方都要改進，然而越南還是個貧窮的國家，治本要花很多錢；「越南道路條件本身就不夠好」，這才是交通亂象的根本問題。（編輯：陳妍君）1140116

#越南
越南交通新規將罰款金額提高數倍至數十倍，現在機車闖紅燈要罰約新台幣5200元至7800元，是越南工人逾半個月的薪水。這樣的罰度讓市井小民連連叫苦，有人收到紅單當場哭出來。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月16日
越南交通新規將罰款金額提高數倍至數十倍，現在機車闖紅燈要罰約新台幣5200元至7800元，是越南工人逾半個月的薪水。這樣的罰度讓市井小民連連叫苦，有人收到紅單當場哭出來。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月16日
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