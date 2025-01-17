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加薩停火仍有問題待解決 美方稱仍應於19日展開

2025/1/17 04:32
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（中央社杜哈/開羅/耶路撒冷16日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，儘管協商人員還需要趕在最後一刻做最後收尾，加薩走廊（Gaza Strip）仍應按照計畫在19日開始停火。

在多方斡旋下，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）談判代表達成分階段停火協議，以終結持續了15個月的加薩戰爭，讓中東戰事露出和平曙光。

但以色列延後舉行內閣會議來批准停火，並將計畫延誤歸咎於哈瑪斯，同時以色列軍機仍在空襲加薩，巴勒斯坦當局表示，宣布停火協議後，一天下來共有77人喪生。

哈瑪斯高階成員雷希克（Izzat el-Reshiq）表示，哈瑪斯依然致力於實施協議。

路透社報導，布林肯今天在華府的記者會上表示：「在那麼具有挑戰性又令人憂心的協商過程中，可能會有尚未了結的零星問題，其實不意外。就在我們講話的同時，我們正在收尾。」

以哈戰爭的關鍵調停方卡達昨天表示，哈瑪斯在加薩挾持的33名人質，將在停火協議第一階段獲釋。以色列也將釋放巴勒斯坦囚犯。

一名匿名美國官員透露，哈瑪斯希望以色列釋放的一些囚犯的身分是僅存爭執點。

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這名官員說，美國總統拜登的特使麥格克（Brett McGurk）及總統當選人川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）都在卡達首都杜哈，與埃及、卡達協調人員努力解決問題，應該很快就能處理好。

另根據法新社，一名以色利官員今天表示，以色列內閣安排明天開會表決停火協議。（譯者：楊昭彥）1140117

哈瑪斯
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布林肯
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