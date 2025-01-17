2024全球逾360記者被囚 中國以色列監禁人數最多

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（中央社紐約16日綜合外電報導）保護記者委員會（CPJ）今天發布的報告指出，截至2024年12月有超過360名媒體工作者身繫囹圄，其中以中國和以色列監禁的人數最多。

法新社報導，總部位於紐約的保護記者委員會在年度調查統計中指出，截至2024年12月1日，有361名媒體工作者關押在獄中，人數為自2022年以來最高，當時統計到370人入獄。

保護記者委員會表示，中國、以色列和緬甸分別拘禁了50名、43名和35名記者，「在記者因工作而遭監禁人數又創新高的一年，成為世界上3個紀錄最差的國家」。

保護記者委員會說，中國「普遍的審查制度」導致很難確定遭監禁記者的確切人數，並強調香港的案件不斷增加，特別是媒體大亨黎智英自2020年12月以來遭持續監禁。

保護記者委員會指出，以色列是一個多黨制民主國家，在2023年加薩戰爭爆發前，很少出現在年度監禁名單上。

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然而，保護記者委員會表示，「以色列因試圖壓制來自遭占領的巴勒斯坦領土的報導，去年囚禁記者人數排名躍升至第2位」，並指所有遭以色列拘留的記者都是巴勒斯坦人。

亞洲仍是監禁記者人數最多的地區，除中國和緬甸囚禁記者人數名列前茅之外，越南有16人、阿富汗2人、孟加拉4人、印度3人、菲律賓1人。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140117