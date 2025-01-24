ChatGPT一度當機 網友嘆必須自己動腦了
2025/1/24 01:48
（中央社倫敦23日綜合外電報導）全球最知名人工智慧（AI）工具ChatGPT今天一度當機，影響數以千計的用戶，有網友笑稱現在得自己動腦思考了嗎？目前ChatGPT已恢復運作。
斷線問題追蹤網站Downdetector.com顯示，OpenAI推出的AI聊天機器人ChatGPT今天光是在英國，就有上萬人回報當機。用戶嘗試連線，卻跳出發生錯誤的訊息。
許多人紛紛上社群媒體抱怨當機帶來的不便。
英國廣播公司（BBC）報導，有網友在社群平台X開玩笑寫道：「ChatGPT又當機了？在上班日？所以你是在跟我說，我必須…思考嗎？」
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當機災情起始於格林威治時間23日11時左右，OpenAI狀態頁顯示問題已解決。
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）去年12月曾表示，ChatGPT的每週活躍用戶已超過3億人。（譯者：楊昭彥）1140124
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