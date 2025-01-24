宮城縣大使峰會 感謝台灣給予311大地震復興支援

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（中央社記者戴雅真仙台市24日專電）為感謝311大地震後給予的復興支援，日本宮城縣23日舉辦首次「大使峰會」，邀請包括台灣、韓國、印度、越南、柬埔寨、印尼、澳洲、法國、德國、義大利、科威特等11國的駐日大使及代表與會，也盼吸引更多旅客與外國企業前來投資，讓更多國際人才進駐。

在松島大觀莊舉行的開幕儀式上，駐日副代表蔡明耀致詞表示，首先要藉此感謝去年4月台灣東部花蓮地震發生後，宮城縣給災區捐獻善款並送上溫暖支持。當時多名市長、町長親自從宮城縣將善款送到駐日代表處，當時的感動他至今難忘。自2011年東日本大地震以來，台日雙方在困難時刻互相扶持的「善的循環」，可以說是世界上罕見的情誼。

他指出，此外2023年11月舉辦「第9屆台日交流峰會」，有300名台日地方議員參與，會中通過「仙台宣言」，明確表示「台灣與日本將攜手合作，共同克服各種困難與挑戰」。藉這次大使峰會的機會，台灣希望在人才交流、投資、觀光等領域與宮城進一步推進合作關係。

仙台育英學園高等學校書法部特別進行書法表演，以「絆」一字表達對各國的感謝。各國代表隨後移動至國寶瑞巖寺，在本堂由宮城縣知事村井嘉浩代表包括岩手縣、福島縣等受災3縣，發表「宮城大使峰會松島宣言」。

宣言指出，「在2011年3月11日發生東日本大地震後，世界各國給予了我們巨大的支持與溫暖的鼓勵，正因為有這些支持，宮城縣才能走到今天的復興。宮城縣不僅是要從震災中恢復，而是要創造社會、經濟、環境等各領域的新價值，邁向面對未來的『創造性復興』。」

「我們不僅在重建農林水產業的重建，以及觀光地復興等方面取得進展，還在利用最新技術推動防災減災的措施上，以及支持地方經濟的企業培育等方面下了很大功夫，而這些都是在眾多國際支持與合作的基礎上得以實現。」

宣言指出，「宮城大使峰會是我們與各位加強聯繫，開拓通往未來新可能性的重要一步。藉此峰會的契機，宮城縣將和各位共同合作，進行更大的挑戰。」

村井嘉浩接受中央社訪問時表示，這次大使峰會是想要表達在14年前的東日本大地震，世界各國包括台灣對宮城縣、岩手縣、福島縣的支援而舉辦。尤其是14年前，「台灣的各位給予我們那麼多溫暖的支援，宮城縣民對於台灣的恩情畢生難忘」。

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至於下一步希望吸引訪日客，他表示，對於台灣人而言，相信當地四季分明的景緻是最大的魅力，像是秋天的紅葉、冬天的雪景。長榮航空和星宇航空目前每週有17班直飛航班到仙台機場，相當便利，歡迎台灣人多多來日本東北觀光。

宮城縣政府指出，根據國土交通省東北運輸局資料，從2024年1月至9月，日本東北6縣的外國住宿旅客達到157.6萬人，僅9個月就超過2023年全年人數，呈現穩定成長。不過相比於全日本，2024年9月在東北住宿的外國客比例僅占全國的1.2%，顯示在吸引訪日客方面仍有很大成長空間。（編輯：高照芬）1140124

日本宮城縣23日舉辦首次大使峰會，邀請包括台灣、韓國等11國的駐日大使與代表，感謝各國在311大地震後給予的復興支援。仙台育英學園高等學校書法部特別進行書法表演，以「絆」一字表達對各國的感謝。中央社記者戴雅真松島攝 114年1月24日