中國貓熊外交再出擊 寶力、青寶現身華府動物園

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普上任後，華府最新的明星是一公一母大貓熊寶力（Bao Li）和青寶（Qing Bao），牠們今天在數百名粉絲面前公開亮相。

法新社報導，寶力和青寶在華府史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）的展示區裡悠遊漫步，玩雪、啃竹子，展現牠們的魅力。

這兩隻大貓熊去年10月從中國遠道而來，先前一直處於隔離狀態，他們在華府的棲所同時進行翻新，配置新的攀爬架、流水造景和岩石區。

原本在華府的大貓熊2023年回到中國後，華府又迎來同為3歲的寶力和青寶，牠們是美國與中國10年協議的一部分。

牠們的到來也是所謂中國「貓熊外交」（panda diplomacy）最新篇章；中國將大貓熊送到全球各地扮演「軟實力」大使的角色。

在華府失去上一批大貓熊後，中方遲未送來新的大貓熊，被許多人視為中美緊張關係加劇的象徵。

動物園人員表示，這兩隻「新住民」適應得很不錯，公大貓熊寶力是個不挑嘴的吃貨，母大貓熊青寶則頗為挑食。

動物園園長史密斯（Brandie Smith）說：「超過50年來，大貓熊已經成為華盛頓結構和文化不可分割的一部分。」

她說：「寶力和青寶已經擄獲我們的心，我們興奮歡迎大貓熊迷回來動物園。」

根據史密森尼國家動物園與中國野生動物保護協會的協議，寶力和青寶將在美國住上10年，每年費用為100萬美元。

目前美國境內的大貓熊為數不多，其中包括去年夏天抵達聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）的一對大貓熊。

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史密森尼國家動物園已再度開啟深受歡迎的大貓熊攝影機，一整天共有40台攝影機直播牠們的一舉一動。

園方也販售大貓熊主題商品，包括巧克力糖和上面印有「大貓熊來了」字樣的連帽T恤、枕頭和記事本。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140125