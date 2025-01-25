復刻兒時家鄉味 芝加哥台裔王孝倫拋律師身分開麵館

（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）想打響台灣招牌的台美人不少，王孝倫乍看下沒太大差異，都想在異鄉「鐵拳」下為台灣拚出能見度。細問才知，他為了重現松山老家美食記憶，不當律師賣了房子，穿圍裙在芝加哥白人社區開了間「民有里」台灣麵館。

「台灣麵館，生於眷村，芝加哥謹製」，這像家訓一樣寫在「民有里」IG上的13字「箴言」，來自於不到45歲的前企業法律師王孝倫。在松山區眷村長大的他，16歲來到第二家鄉芝加哥，大學唸了英語及生物、研究所唸法律，與高溫高壓、窄小又快節奏的廚房完全擦不上邊。

「我當律師時覺得非常不開心」，王孝倫日前接受中央社電訪，談到這段斜槓故事時這麼說。他當時不認為自己的職業特別重要，律師頭銜唯一讓他滿意的是穩定的收入，做料理反而有成就感。自己愛吃，也想在芝加哥美食地圖刻上台灣座標，因此又回頭去唸了餐飲。

王孝倫把人生重大決定說得水波不興，但對他的爸爸媽媽來說，移民家庭已經寄人籬下，課業及事業必須扳回一城。說得更白話一點就是，勞力活不是職涯選項，白領到退休才是王道，為了讓爸媽對自己的抉擇更放心，王孝倫離開律師所之前就提出縝密開店計畫，資本收益分析等，如今爸媽成為他最大的支持者，也不時來店裡坐坐，看能幫上什麼忙。

十幾年前正式卸下筆挺西裝，走入廚房，到去年正式開業，王孝倫第一代菜單的設計很簡單，不外乎幾款麵配滷味。原因是他想呈現眷村巷子口的麵館樣貌，「那當然眷村現在已經在台灣是消失的概念，包括眷村的麵館，但是在我小時候那個東西還存在的」。

麵條滷味讓海外台灣人聽了餓，卻難打入居民有8成是白人、對台灣理解非常有限的「民有里」所在地安德森維爾（Andersonville）。王孝倫鎖定芝加哥盛行的用餐酌酒文化，決定加入炸物鹹酥雞搭啤酒，接著花樣來了，王孝倫還推出素黑金香菇滷肉飯及阿里山愛玉，週日專賣燒餅、油條和鹹豆漿。

迎合西式用餐習慣不足以讓顧客一試成主顧，王孝倫還開課教社區鄰里包餃子、擀麵及做辣椒醬等，更砸下不少人事成本訓練一批外場說台灣故事、眷村特殊的存在，及為食客「科普」小菜的前世今生。

以甜不辣為例，「民有里」是這麼介紹的：甜不辣是日本料理的薩摩炸魚餅，於日治時期傳入。台灣的鹹酥雞攤位，永遠都會有甜不辣這款，它通常不是主角，卻往往是搭配的熱門選項。曾經在夜市或菜市場走跳的台灣人，味蕾記憶中絕對少不了甜不辣。

開店半年來，這間飄牛肉麵香的小店熟客慢慢多，還有位客人把遠從南非飛來的至親帶去「民有里」用餐，讓王孝倫瞬間覺得自己一手打造的麵館似乎已經成為當地民眾生活的日常，這是比看到客人愉快用餐還大的成就，所有種種累到懷疑人生的辛苦，廚師兼臨時水電工或洗碗工的疲倦全忘。

不過，在異鄉開台菜餐廳，在重現記憶美味及吸引西方客源之間拉扯下上桌的菜色，不時招致「不正宗」的抨擊，王孝倫心臟並不大顆，血淋淋的負評曾經讓他一度難過到自我懷疑。

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評價一直來，麵還是要煮，明天的備料還沒叫。王孝倫學會換位思考，理解台灣人在美國是少數，異鄉客一定會受委屈，好不容易吃了口家鄉菜卻不合想像時，難免有不滿情緒。他現在練習篩選建設性評論，甚至有開快炒店的想法，也鼓勵有心在美開台菜餐廳的熱血台美人接受挑戰。

「台灣文化很值得大家欣賞，很值得被認識。開台菜餐廳很重要也很有價值，至於其他什麼建議，我是不敢說啦，當然就是自己要想清楚，因為真的很苦」。（編輯：陳承功）1140125