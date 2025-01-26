加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台南楠西地震規模5.7 最大震度4級
首頁 / 國際

民主剛果衝突急升溫 聯合國維和部隊13士兵陣亡

2025/1/26 06:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社果瑪25日綜合外電報導）剛果民主共和國政府軍近日與叛軍組織「3月23日運動」（M23）持續在東部城市果瑪外圍激戰，衝突至少導致來自南非、馬拉威與烏拉圭等國的13名聯合國維和部隊士兵身亡。

法新社報導，盧安達支持的M23試圖向果瑪（Goma）推進之際，維和部隊陣亡士兵所屬國家今天發布了他們喪命的相關聲明。果瑪位於剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）礦產資源豐富的東部，約有100多萬人口。

民主剛果軍方發言人今天表示：「盧安達決心奪取果瑪市。」

作為回應，民主剛果政府已即刻召回駐盧安達的外交官。

非洲聯盟（African Union）與歐洲聯盟（European Union）加入國際呼籲行列，要求立即停火。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據外交官透露，由於民主剛果戰事迅速升級，聯合國安全理事會（UNSC）提前於明天上午10時召開相關緊急會議。這場會議原定於本月27日舉行。聯合國民主剛果維和任務領導人凱塔（Bintou Keita）預計將發言。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室表示，他今天與盧安達及民主剛果總統談話時，呼籲「立即停止」在果瑪附近的戰事及M23撤退。（譯者：洪培英）1140126

#剛果
#馬克宏
#馬克宏
#聯合國
#聯合國維和部隊
#安理會
#法新社
#剛果民主共和國
#盧安達
#果瑪
馬克宏
澤倫斯基與馬克宏會談 討論西方軍隊進駐烏克蘭法國網紅之亂延燒 恐引爆與阿爾及利亞外交危機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：