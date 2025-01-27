印尼總統訪大馬 安華：強化國防與經濟合作

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）印尼總統普拉伯沃今天赴馬來西亞國是訪問，並與首相安華討論雙邊合作與共同關心的區域和國際議題。安華在記者會說，大馬與印尼同意發揮雙方優勢，促進共同利益，強化國防與經濟合作。

普拉伯沃今天除與國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）會面，也和首相安華會談。安華下午於聯合記者會表示，兩國不僅加強經濟、貿易、投資等領域合作，也要在教育、研究、食品科技、下游產業、能源等領域發展，這需要領導人間的彼此理解、信任和親近才能落實。

他說：「我們的歷史、語言和文化聯繫非常密切，也由於邊界接壤，地理位置上彼此相鄰。」

安華認為，印尼在國防領域擁有豐富的經驗和實力，馬來西亞應學習並予合作，尤其如果與其它國家相比，這樣的合作顯得尤為重要。

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馬來西亞與印尼是東南亞國家協會（ASEAN）創始會員國，大馬今年輪值主席國。大馬外交部期盼透過普拉伯沃的訪問，為兩國繁榮與發展以及區域穩定進步奠定更高基礎，建立政治、經濟、國防、教育和社會文化等領域的全面合作關係。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，普拉伯沃去年10月20日就任印尼總統。兩國經貿互動密切，從去年前11個月的雙邊貿易逾馬幣1060億令吉（約新台幣7485億元）。2023年，印尼是大馬全球第8大貿易夥伴，也是東協國家中的第3大貿易夥伴。（編輯：韋樞）1140127