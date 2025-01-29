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菲中南海緊張之際 菲紐展開軍隊互訪協商

2025/1/29 12:28
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（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲中南海緊張持續升高，菲律賓與紐西蘭此時正式就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）展開協商，尋求深化整體國防與軍事合作。

菲律賓國防部今天宣布，雙方第一輪會談已於23日在馬尼拉舉行，由菲律賓國防部副部長羅倫索（Pablo Lorenzo）和紐西蘭國防部國際部門首長皮爾斯（Kathleen Pearce）代表雙方主持。

根據雙方聯合新聞稿，菲律賓總統小馬可仕 （Ferdinand Marcos Jr.）和紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）去年4月在馬尼拉會面時，承諾簽定SOVFA。日前的首輪協商是菲律賓與紐西蘭加強雙邊國防關係的重要一步。

新聞稿指出，菲律賓與紐西蘭於2017年簽署防衛合作協定，同意加強後勤及國防合作，而SOVFA進一步允許兩國的武裝部隊升級合作、在對方領土進行聯合演習，深化整體國防與軍事合作。

菲律賓與中國的南海主權爭議持續多年，近月來再次升溫。繼去年6月起雙方船艦多次發生海上衝撞，今年1月雙方船艦又在民主礁（即黃岩島）海域對峙，菲方最近指控中國海警船向菲方使用聲波武器。

菲律賓小馬可仕政府因應中國在南海擴張，正與更多理念相近國家建立聯盟或夥伴關係。

菲律賓除了與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定外，去年7月也與日本簽署「相互准入協定」（RAA），允許對方武裝部隊到己方境內參加聯合軍事演習及防衛合作。

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菲律賓參議院上個月批准RAA，日本國會仍在審議中。

另外，菲律賓也與韓國、越南、印尼等國簽有防衛協議或備忘錄。（編輯：陳妍君）1140129

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