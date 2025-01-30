前美參議員梅南德茲涉貪 被判11年有期徒刑

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（中央社紐約29日綜合外電報導）前美國聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）因涉收受金條等賄賂，為埃及和紐澤西州的商人輸送利益，今天被判處11年有期徒刑。

綜合路透社與法新社報導，梅南德茲去年7月已被定罪，今天聯邦地區法官史坦（Sidney Stein）在曼哈頓（Manhattan）法院聽審會中宣判刑期。

史坦在宣讀判決時表示：「在某個時間點…你迷失了方向。與其為公眾利益打拚，反而變成為自己的利益打拚。」

美國聯邦調查局（FBI）探員之前突擊搜查梅南德茲夫婦的紐澤西州住家，查獲近50萬美元（約新台幣1600萬元）的現金，以及價值約15萬美元的金條與一輛賓士（Mercedes-Benz）豪華敞篷車。

梅南德茲的妻子納丁（Nadine）也已遭起訴。她正接受乳癌治療，將個別受審。

法官下令梅南德茲今年6月6日開始服刑，讓他能出席妻子3月展開的貪腐案審判。

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現年71歲的梅南德茲為民主黨人，代表紐澤西州，在參院任職18年半，曾是深具影響力的參院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席；去年7月，他被控的16項重罪全部成立，包括收賄、詐欺、非法擔任外國代理人等，成為首位非法擔任外國代理人的美國聯邦參議員。

他隨後於去年8月辭去參議員職務。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140130