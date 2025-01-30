加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

以哈停火協議生效 5名泰國人質獲釋

2025/1/30 22:01（1/30 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，以哈停火協議生效後，哈瑪斯30日釋放5個泰國人質。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月30日
在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，以哈停火協議生效後，哈瑪斯30日釋放5個泰國人質。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，以哈停火協議生效後，哈瑪斯今天釋放5個泰國人質，泰國政府呼籲哈瑪斯盡速釋放剩下最後1名泰國人質。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列，在哈瑪斯發動突擊之前，根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

哈瑪斯發動突擊後，約7000多名泰國勞工離開以色列回泰國或是撤離到安全區域，泰國政府暫停讓泰國人前往以色列工作。以哈衝突後9個月也就是去年6月，泰國恢復讓泰國勞工陸續前往以色列工作。

泰國政府統計，在哈瑪斯突襲以色列以及後續的大小規模衝突中，在以色列有44名泰國人死亡，31人遭到挾持，其中23人陸續被釋放，2人在去年5月死亡，在哈瑪斯手中的泰國人質仍有6人。在遭到哈瑪斯脅持和殺害的外國人中，泰國公民的人數是最多的。

以色列與哈瑪斯的戰爭持續超過15個多月，在各方斡旋下終於達成停火協議，並在今年1月19日協議生效。泰國外交部今天晚間指出，今天已有5名泰國人質被釋放，這5人將先前往醫院接受治療。

泰國感謝卡達、埃及、伊朗、土耳其和美國以及國家組織如紅十字會等的協助，也感謝以色列協助泰國人返回泰國事宜，泰國呼籲哈瑪斯盡速釋放其餘的人質，其中包括最後一名泰國人質。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

確認泰國公民被釋放後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）立刻在社群媒體發文宣布這項好消息。

兩人同樣感謝卡達、埃及、伊朗、土耳其和美國以及國家組織如紅十字會等的協助，貝東塔表示已指示相關單位協助這5人安全返回泰國，並希望最後1名泰國人質能夠迅速被釋放。（編輯：陳承功）1140130

泰國總理貝東塔30日晚間與泰國駐以色列大使通電話，確認遭哈瑪斯挾持的5名泰國人質已被釋放。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月30日
泰國總理貝東塔30日晚間與泰國駐以色列大使通電話，確認遭哈瑪斯挾持的5名泰國人質已被釋放。（泰國總理府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 114年1月30日
哈瑪斯
馬來西亞協助重建加薩 安華：建學校醫院清真寺加薩停火協議進入第2週 能否持續備受質疑
貝東塔
農曆春節連假前夕 中國遊客仍居赴泰人次冠軍泰國內閣同意投入6億泰銖 解決空污問題
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
睽違多月終能回家 逾30萬巴勒斯坦人返加薩北部
106
更多編輯台推薦新聞：