可疑中國間諜接連落網 菲律賓當局緊盯更多潛伏者

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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）近日菲律賓執法單位接連逮捕多名可疑中國間諜，菲律賓軍方已開始密切關注境內是否會有更多「潛伏者」。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在ANC電視台訪問中說，在社會層面，一些定居在菲律賓達數10年的中國籍人士，被發現疑似從事間諜活動，「他們可被視為潛伏者（sleepers），現在被喚醒」。

菲律賓與中國之間的海上緊張情勢持續加劇，菲律賓安全當局開始關注境內的可疑間諜活動，近日就有多名可疑中國籍人士被捕。

今年1月17日，菲律賓國家調查局（NBI）探員在大馬尼拉地區逮捕一名鄧姓中國籍人士，他和菲律賓同夥被指駕駛裝有探測儀器的車輛，到處蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料。

中國大使館稱，鄧男從事間諜活動的指控純屬誣衊抹黑；鄧男的妻子日前也在一場記者會上，否認丈夫是中國間諜。

1月25日，調查局探員在靠近南海的巴拉旺省（Palawan）又逮捕5名中國籍男子，從他們的手機及其他裝置內，發現許多港口、船艦、機場及軍事基地的照片；他們都是僑團領導人或重要幹部。

更早以前在去年，時任丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長的艾莉絲．郭（Alice Guo）被指利用職權包庇離岸博弈產業而被革職，有菲律賓參議員質疑她是中國間諜，本名郭華萍；她目前被監禁在女子牢房。

崔尼代說，許多中國移民被查到持有偽造菲律賓身分證、出生證明等，還有一些中國籍人士，還不到40歲就來菲申請退休移民。

被問及這些人有無可能是中國間諜，崔尼代回應，在中共執政下，每一名公民都有為黨蒐集情報的義務，所以不論他們是不是政府派出來的間諜，都有可能被徵召、都有可能是「潛伏者」。

當追問估計有多少「潛伏者」藏在菲律賓，崔尼代說很難說，來自生活各層面都被嚴格控制的國家，每一個人都可能被喚醒，「他們家人還在中國，不得不聽命」。

另一方面，崔尼代指出，中國正從政治、軍事、環境及社會等各層面打擊菲律賓，趁菲律賓政府疲於應付之際，蠶食南海。

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他說，政治方面，艾莉絲．郭就具有可疑背景；環境方面，有中國籍人士在三描禮士省（Zambales）非法開採具軍事價值的礦石；經濟方面，中國人四處設立離岸博弈基地，從事不法活動；社會方面，一些中國人非法從事情監偵工作。

崔尼代說：「這一切都在同一時間進行，讓我們疲於應付。」（編輯：張芷瑄）1140203