泰國觀光運動年開跑 盼遊客人次恢復疫情前水準

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）泰國總理貝東塔今天宣布今年為驚豔泰國觀光暨運動年，泰國政府希望藉由各大節慶和體育賽事吸引旅客，目標是今年的外國觀光客人次要達到3900萬，恢復COVID-19疫情爆發前的水準。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、觀光暨體育部長索拉翁（Sorawong Thienthong）以及前總理賽塔（Srettha Thavisin）今天攜手同台，宣布今年為驚豔泰國觀光暨運動年（Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025）。

觀光業是泰國經濟命脈，泰國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球爆發前一年、也就是2019年外國旅客觀光人次為3980萬，但2020年疫情爆發，觀光人次全面下滑，疫情放緩後逐步解封，泰國全力衝刺觀光。

去年1月1日到12月27日，泰國觀光人次逾3504萬，泰國政府設定今年的觀光人次要達到3900萬，觀光收入要達到3兆泰銖（約2.91兆新台幣），恢復到COVID-19疫情前的水準。

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貝東塔指出，泰國觀光除了依靠自然美景和人文傳統，還有許多節慶、國際活動和娛樂活動；索拉翁指出，政府致力於把泰國打造成為觀光和運動賽事的樞紐，方式包括增加國際航班和航點、實施TM6線上入境系統、加強主要城市和小城鎮之間的交通連結等。

觀光局局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）指出，泰國將透過各大節慶、音樂節以及各大運動賽事吸引觀光客，同時加強宣傳泰國軟實力以及較不為觀光客熟知的秘境景點。（編輯：高照芬）1140203