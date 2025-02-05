關稅戰 中國官媒：可能還會調整反制美方措施

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（中央社台北5日電）中國昨天宣布多項反制美國對其加關稅的措施，包括由10日起對美國進口煤炭等商品加徵10%至15%關稅。中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文稱，中國可能還會根據美方的措施動態調整相關反制措施。

美國對中國加徵10%關稅的措施於4日正式生效，中國4日也宣布多項反制措施，包括將對美國進口煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，及對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。

「玉淵譚天」4日發文稱，美國總統川普簽署行政令對由中國進口商品加徵10%關稅，4日下午1時1分正式生效。中國國務院關稅稅則委員會也於4日下午1時1分發出對美國部分商品加徵關稅的公告，顯示中方也在第一時間採取反制行動。

文章引述上海對外經貿大學國際組織學院教授應品廣表示，此次中方對「川普2.0」做了全面、成熟的研判，從而能及時、精準地進行反擊。

文章表示，根據測算，2024年中國自美進口的煤炭，約占美國對外煤炭出口總量的12.8%。原油、農機機械、大排量汽車、皮卡車等都是美國的相對優勢產業，加徵關稅會使美國在中國的競爭力大幅下降，或迫使美國尋求替代出口地。

美方對所有中國進口商品加徵10%關稅；而中方宣布對美國特定幾項商品加徵關稅，應品廣表示，中方還有足夠的空間予以反制與打擊。

對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡表示，在今後一段時間裡，中國政府可能還會根據美方的進一步措施，動態調整相關反制措施。

美聯社5日報導，中國的反制措施對美國出口影響有限。雖然美國是全球液化天然氣最大的出口國，但出口到中國的數量並不多。根據美國能源情報署（US Energy Information Administration），2023年美國對中國出口液化天然氣約有1732億立方英尺，只占美國總體天然氣出口量2.3%。

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有分析人士認為，2018年美中曾爆發關稅戰，而此次中國準備得更充分，宣布了一系列超出關稅範圍的措施並涉及美國不同經濟領域。中國政府也更加警惕會否擾亂本身脆弱而嚴重依賴貿易的經濟。

報導引述專家認為，中國的目標是尋找能發揮最大影響力的反制措施，同時將中國經濟可能面對的風險減到最低，而同一時間，中國希望增加談判籌碼。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1140205