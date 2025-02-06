波蘭總理強硬表態：拒絕接受歐盟移民搬遷方案

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（中央社記者彭維楀華沙5日專電）根據波蘭獨立英文媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）強硬表態，若歐盟的「移民與庇護公約」要求波蘭接受從其他成員國搬遷的移民，波蘭政府將拒絕執行。

圖斯克強調，波蘭已承擔大量烏克蘭難民的安置壓力，歐盟應該幫助波蘭，而非強加額外負擔。他的發言顯示波蘭政府對歐盟移民政策的堅定立場，並回應了保守派反對黨法律與正義黨（PiS）對此議題的批評。

歐盟的「移民與庇護公約」旨在加強邊境管控並防止非法移民進入歐盟，同時也包括所謂的「團結框架」，即成員國需協助負擔大量尋求庇護者的國家。根據此機制，成員國可透過接收移民、提供財政資助或其他形式的支持來履行義務。圖斯克明確表示：「波蘭不會執行任何導致我們被迫接受移民的協議。這是確定的。」

圖斯克進一步指出，波蘭多年來致力於限制非法移民，並維護國家安全。他強調：「讓波蘭成為歐洲最安全的國家，這是我們冒著生命危險努力達成的目標。如果我們允許強制搬遷，這些努力將被白費。」此外，他強調，由於俄烏戰爭，波蘭已接收大量來自烏克蘭的難民，在歐洲承擔了比其他國家更重的責任。

圖斯克的發言被認為是對PiS的回應。近期，PiS一直強烈批評「移民與庇護公約」，指控新政府可能會讓波蘭接受大量移民。

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然而，歐盟內政與移民專員布倫納（Magnus Brunner） 近日表示，沒有成員國可以完全免除履行「移民與庇護公約」的義務。但他也強調，國家可以選擇提供財政或其他援助，而不一定要接收移民。此外，他證實「面臨移民壓力或重大移民挑戰」的國家，像是波蘭，將可以獲得減免。

這場爭議顯示出波蘭在移民政策上的緊張局勢，波蘭政府如何平衡歐盟的政策要求與國內輿論壓力，將成為未來的關鍵挑戰。（編輯：田瑞華）1140206