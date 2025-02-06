加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普提接管加薩惹議 盧比歐澄清：是要巴勒斯坦人暫離
首頁 / 國際

波蘭總理強硬表態：拒絕接受歐盟移民搬遷方案

2025/2/6 08:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙5日專電）根據波蘭獨立英文媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）強硬表態，若歐盟的「移民與庇護公約」要求波蘭接受從其他成員國搬遷的移民，波蘭政府將拒絕執行。

圖斯克強調，波蘭已承擔大量烏克蘭難民的安置壓力，歐盟應該幫助波蘭，而非強加額外負擔。他的發言顯示波蘭政府對歐盟移民政策的堅定立場，並回應了保守派反對黨法律與正義黨（PiS）對此議題的批評。

歐盟的「移民與庇護公約」旨在加強邊境管控並防止非法移民進入歐盟，同時也包括所謂的「團結框架」，即成員國需協助負擔大量尋求庇護者的國家。根據此機制，成員國可透過接收移民、提供財政資助或其他形式的支持來履行義務。圖斯克明確表示：「波蘭不會執行任何導致我們被迫接受移民的協議。這是確定的。」

圖斯克進一步指出，波蘭多年來致力於限制非法移民，並維護國家安全。他強調：「讓波蘭成為歐洲最安全的國家，這是我們冒著生命危險努力達成的目標。如果我們允許強制搬遷，這些努力將被白費。」此外，他強調，由於俄烏戰爭，波蘭已接收大量來自烏克蘭的難民，在歐洲承擔了比其他國家更重的責任。

圖斯克的發言被認為是對PiS的回應。近期，PiS一直強烈批評「移民與庇護公約」，指控新政府可能會讓波蘭接受大量移民。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

然而，歐盟內政與移民專員布倫納（Magnus Brunner） 近日表示，沒有成員國可以完全免除履行「移民與庇護公約」的義務。但他也強調，國家可以選擇提供財政或其他援助，而不一定要接收移民。此外，他證實「面臨移民壓力或重大移民挑戰」的國家，像是波蘭，將可以獲得減免。

這場爭議顯示出波蘭在移民政策上的緊張局勢，波蘭政府如何平衡歐盟的政策要求與國內輿論壓力，將成為未來的關鍵挑戰。（編輯：田瑞華）1140206

圖斯克
英相施凱爾訪波蘭 啟動新安全防衛協商波蘭接任歐盟輪值主席國 聚焦歐洲安全
PiS
匈牙利政治庇護波蘭前副司法部長 雙方關係緊張
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：