南華早報：盧沙野任中國政府歐洲事務特別代表

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（中央社台北6日電）香港南華早報今天報導，曾發表爭議言論的前中國駐法國大使盧沙野已接任中國政府歐洲事務特別代表。有外交官對於川普重返白宮、中歐關係微妙之際盧沙野接任此職位感到驚訝。

2019年美中關係陷入低潮下，中國設立「歐洲事務特別代表」，任命曾任聯合國副秘書長的吳紅波擔任此職。

南華早報報導，多名消息人士表示，歐盟當局最近已收到通知，盧沙野接任中國歐洲事務特別代表一職。

盧沙野此前擔任中國駐法國大使期間曾多次發表爭議性言論，包括2023年接受訪問時被問到克里米亞是否屬於烏克蘭時表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」。法國外交部也多次召見他。

報導指出，盧沙野獲任命為中國政府歐洲特別事務代表正值中國與歐洲關係微妙之際，近年來由於貿易、地緣政治和人權的爭端，中歐關係不斷惡化，俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄的密切關係也讓中歐關係緊張。

一名外交官表示，川普重返白宮後，外界預期北京會對歐洲展開「魅力攻勢」，盧沙野擔任此職位讓人感到驚訝。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年多次表示，改善與中國關係的大門是敞開的。

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另一名外交官表示，「你一定想知道為什麼他會在這個時候處於這樣的位置」、「這是一個不尋常的訊號」。

報導表示，中歐稍後將會有多次接觸，歐盟對外事務部（EEAS）負責亞太區域的主任關史東（Niclas Kvarnström）下週將訪問中國，歐盟執行委員會執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）預計會在本月舉行的慕尼黑安全會議與中國外長王毅會面。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140206