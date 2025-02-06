日本多地下大雪 岐阜縣白川村2天積雪127公分

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本受本季入冬以來最強寒流影響，靠日本海一側為主的大範圍地區今天降下大雪，多地積雪比往年多出逾2倍。而福井縣一處隧道今天發生1死車禍，肇禍原因疑為車輛因雪打滑。

日本放送協會（NHK）報導，1輛大卡車今天上午在福井縣敦賀市的北陸自動車道（類似高速公路）隧道入口附近，追撞1輛翻覆的廂型車，造成廂型車駕駛死亡。事發當時正下著雪，警方研判可能是箱型車因雪打滑翻覆，正在調查事故狀況。

氣象廳指出，截至今天上午11時的6小時，福島縣南會津町界地區降雪量達19公分、宮城縣鳴子溫泉地區16公分、北海道芦別市與岐阜縣白川村各13公分。

截至今天上午3時，知名景點合掌村所在的岐阜縣白川村48小時降雪量達127公分，創下自1983年開始統計以來新高紀錄。截至今天上午11時，當地積雪深度已達2公尺59公分，約為往年的2倍。

內閣官房長官林芳正今天上午在記者會表示，將努力與各地方政府合作，提供相關資訊及確保各類民生基礎設施運作。

林芳正也指出，局部地區積雪可能繼續增加，呼籲民眾提高警覺，留意大雪與暴風雪影響交通。他同時呼籲恐降大雪地區民眾避免不必要的外出。

共同社報導，由於低於攝氏負42度的冷空氣流入北海道、東北地區上空約5000公尺處，加上強烈的冬季氣壓分布狀況預計持續到本月9日，氣象廳持續呼籲民眾嚴防大雪、暴風雪、巨浪。

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由於強烈寒流斷斷續續流入日本上空，北海道、東北地區到近畿地區、中國地區、四國地區、九州北部與南部的空氣狀態相當不穩定，局部地區的積雨雲相當發達。

截至明天上午6時預測的24小時降雪量分別為，北陸地區80公分、東北地區70公分、北海道、東海及近畿地區可能達50公分。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140206