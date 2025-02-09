阿拉斯加小飛機失事 專家抵現場調查

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（中央社阿拉斯加州諾姆8日綜合外電報導）美國國家運輸安全委員會9人小組今抵達阿拉斯加州安克拉治（Anchorage），將調查一架賽斯納208B飛機6日墜機的原因。這起飛安事故共釀10死。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，出事的是一架賽斯納208B（Cessna 208B）Grand Caravan飛機，機上有1名飛行員和9名乘客，6日自尤納拉克利特（Unalakleet）起飛前往北極圈以南約161公里的諾姆（Nome），下午3時30分左右在白令海（Bering Sea）上空從雷達上消失。

美國海岸防衛隊昨天晚間在距離沿岸約54公里的浮冰上發現飛機殘骸，這塊浮冰目前正以每天約8公里的速度漂移。

霍曼迪今天在記者會中表示：「善後工作仍在進行中…當務之急是找出罹難者，接著才是打撈飛機殘骸。」

霍曼迪表示，時間有限，因為「惡劣天氣即將到來，時間十分緊迫」，且相關人員要在險象環生的條件下作業。

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美國海岸防衛隊昨天派兩名潛水員下水，他們看得到飛機內部，但由於機體損壞嚴重而難以進入。

目前官方尚未公布罹難者身分。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140209