川普接管加薩說 埃及房產大亨提經濟方案預算省98%

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（中央社記者施婉清開羅10日專電）近日因美國總統川普提出清理加薩走廊的大膽計畫，全世界掀起大波瀾且熱議不斷。在阿拉伯世界一片撻伐聲，堅決說不之際，埃及商業大亨莫斯塔法提出一項經濟型替代方案，還邀請川普效法阿聯一起來投資埃及。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）9日報導，埃及知名商業鉅子莫斯塔法（Hisham Talaat Moustafa）接受埃及電視台脫口秀節目「Al-Hekaya」訪問時稱，他有個加薩重建計畫，不但加薩居民不需流離失所，經費只需川普2兆美元預算的1.5%不到。

報導稱，莫斯塔法甚至暗示，川普所提出的「中東蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East）計畫，更適合在埃及實現。

莫斯塔法強調，根據聯合國的統計數據，重建加薩需要建造20萬套住房，以安置110萬至130萬流離失所的巴勒斯坦人。

莫斯塔法估計，開發1平方公尺住宅空間的成本約1000美元。因此，開發2000萬平方公尺的住宅空間，以建造20萬套100平方公尺的住房，將花費約200億美元。如此規模的建築專案大約需要40到50家建設公司合作，分6階段在3年內完成建造。

莫斯塔法表示，埃及近年來已成功改造大批不安全的貧民窟，並建造上百萬套住房，為加薩重建提供最佳典範。

接著莫斯塔法話鋒一轉，嚴厲指出：「我們有道義責任，共同為加薩實現重建工作。這些百姓是犯了什麼滔天大罪？如果我們只是冷眼旁觀，不採取任何行動，我們這個世界將如同坐在一顆定時炸彈上。當你對著加薩近200萬的平民百姓無故施加驅趕壓力，剝奪他們的人權和生存希望時，你還想指望他們來為這個世界做什麼？」

莫斯塔法說，埃及政府一再公開重申，拒絕透過任何強行手段，將巴勒斯坦人從他們的家園趕至他處，即使是暫時性也不應該。埃及總統也明確表達，絕不會對巴勒斯坦人做出這種不公正行為。

莫斯塔法還說，加薩迫切需要建造基礎設施，包括水、電、污水處理系統和其他基本服務。

莫斯塔法估算，恢復加薩基礎設施的成本為40億美元，再加上恢復醫療、教育、體育、商業和娛樂設施的成本為30億美元，如此一來，加薩全面重建的總成本在3年內總計約270億美元。

對於川普的「中東蔚藍海岸」之夢，穆斯塔法回說：「你想投資2兆美元搞一個根本摸不著邊的專案？謝謝不送。我們只需要270億美元，就能在加薩幫當地居民建造一座文明社會。」

訪談尾聲，莫斯塔法也對著鏡頭，向川普提出歡迎他到埃及投資的邀請。

莫斯塔法笑稱：「如真有意開發這樣一個包羅萬象的專案，何不考慮埃及？埃及擁有2000公里的海岸線，而且阿聯最近才在埃及北海岸投資數十億美元，準備打造一個旅遊新城鎮。」

最後，莫斯塔法黯然道出，以哈衝突不僅造成巨大經濟損失，也讓加薩超過50萬個家庭因痛失至親而破碎。接著他語重心長呼籲，百姓只想要安居樂業，給他們希望，穩定就會隨之而來。

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莫斯塔法是埃及最大房地產開發商Talaat Moustafa 集團（TMG Holding）執行長兼董事總經理，最知名最成功的開發案是在新開羅地區的兩個超大高級私人城市型住宅區Madinaty和Al Rehab City。

Madinaty共有12萬套住宅單位，從獨棟花園別墅到雙拼低樓層公寓都有，可容納60萬居民；Al Rehab City幅員有9平方公里，目前居民總數超過20萬人。他的集團也與世界知名飯店品牌「四季酒店」合作開發豪華飯店綜合用途專案。（編輯：韋樞）1140210