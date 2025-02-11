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南韓國防部：北韓持續援俄軍火 不排除加派兵力

2025/2/11 15:49
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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）南韓國防部今天表示，北韓至今仍持續支援俄羅斯在烏克蘭戰事中使用的軍火，包括至少200枚長射程砲彈，不排除繼續加派兵力及提供武器支援。

南韓國防部今天向國會國防委員會提出資料指出，北韓為俄羅斯在烏克蘭戰事派遣士兵後，仍持續提供武器、彈藥等軍火支援；同時，在「超強硬對美應對戰略」基礎上，持續展示其擁有的戰鬥能力。

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據南韓國防部推算，北韓提供俄羅斯的支援包括200多枚長射程砲彈、1萬1000名士兵以及相當數量的彈藥，之後可能繼續提供更多兵力及武器、彈藥。南韓國防部去年11月推算北韓提供長射程砲彈數量約為160枚，意指這段期間可能增加支援。

南韓國防部指出，今年是北韓發展國防能力5年計畫的最後一年，可能希望透過援俄取得足以提高核武、飛彈完成度的技術，並促進傳統武器現代化。當局也正密切關注俄羅斯向北韓提供包括核動力潛水艇等尖端技術的可能性。（編輯：陳承功）1140211

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