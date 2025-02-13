美情報圈：以色列可能數月內空襲伊朗核設施

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國情報圈警告，以色列很可能幾個月內先發制人，空襲伊朗核子計畫。美方評估此舉頂多拖延伊朗核計畫幾個月甚至僅幾週，卻會大幅加劇中東緊張且恐引發範圍更廣的區域衝突。

華爾街日報指出，這是在拜登政府卸任前夕於新年始伊的一份情報分析評估所提及。兩名知情人士透露，分析得出的結論為以色列會力促川普政府支持空襲，除覺得川普會比前總統拜登更果決外，以色列也擔心再不下手將錯失阻止伊朗發展核武的最後機會。

華盛頓郵報指出，這份報告是1月初由參謀首長聯席會議情報部門及美國國防情報局（DIA）所發布，內容之全面與完整，冠於拜登政府尾聲乃至川普政府重新上任之初的多份情資報告。

報告示警，以色列可能會在2025年6月前，空襲伊朗的福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）核子設施。知情的現、卸任官員向華郵透露，美方研判依據來自以色列 去年10月下旬轟炸伊朗後的評估，以軍自認轟炸已削弱伊朗防空能力，讓德黑蘭暴露於遭後續打擊的風險。

以色列政府、美國國防情報局、中央情報局（CIA）及國家情報總監辦公室（DNI）都不願答覆相關詢問。

華郵認為，以色列將對伊朗核設施發動空襲一事讓川普甫上任就要面臨考驗。川普去年競選期間主打緩解中東與歐洲熾烈的武裝衝突、恢復和平，卻又宣稱自己堅定支持以色列。

知情這份軍情報告的人士指出，評估闡明以方兩種潛在空襲方案，然而兩案都少不了美國提供空中加油、情報、監控和偵察等支援。這也凸顯華盛頓在制約以色列方面的舉足輕重地位。

報告指出，若採距外遠程打擊，以色列飛機需在伊朗領空外發射空射彈道飛彈（ALBM）；另一風險較高的方案則是以色列軍機進入伊朗領空，在核設施附近投擲「碉堡剋星」BLU-109穿透炸彈。川普政府上週批准出售這些炸彈的導引套件並知會國會。

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現、卸任官員們透露，美方評估以色列空襲伊朗核設施，頂多只能讓伊朗核子進程推遲數月，甚至可能只有幾週，然而任何攻擊勢必更刺激伊朗製出武器級濃縮鈾，恐弄巧成拙讓最不想發生的局面成真。

當前川普身邊的國安團隊在意識形態上並不一致，白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）是外交政策鷹派；主張節制動武者則有副總統范斯（JD Vance）和國家情報總監加巴德（ Tulsi Gabbard）。還有一派國防高層例如柯伯吉（Elbridge Colby），主張應集中軍事資源對抗中國。（譯者：陳亦偉）1140213