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美助瓜地馬拉基礎建設 學者：美台瓜三邊戰略成形

2025/2/14 07:02
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市13日專電）美國陸軍工兵團的專家下周抵達瓜地馬拉，協助推動現代化港口發展計畫。瓜國學者分析，多年來美國放任中國滲透進入中美洲重要領域，如今開始有所反應，美國－台灣－瓜地馬拉在中美洲合作的「三邊戰略」已經成形。

「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，美軍專家將評估擴建強化現有瓜國港口的基礎設施，以及建設新港口的發展計劃。此外，雙方合作的重點還計劃將大西洋與太平洋沿岸的港口，和國際機場以及鐵路系統相連結，讓銷往北美和歐洲市場的進出口貨物運輸更為順暢。

此外，瓜地馬拉政府也計劃建立與墨西哥及薩爾瓦多相連的鐵路系統，並將該鐵路往北整合，成為通往墨西哥與北美洲的區域運輸網絡，提升物流效率。美國支援改善重要基礎建設，不僅讓兩國經貿互動更為緊密，並且強化美國在中美洲的影響力。

瓜地馬拉國際關係學者，也是主流媒體「自由新聞報」專欄作家楚希尤（Pedro Trujillo）接受中央社記者專訪分析，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的中美洲訪問行程，將中國地緣戰略影響力長期被忽視的現實，放到談判桌上。

楚希尤認為，多年來，美國放任中國滲透進入中美洲例如礦業、通訊和基礎建設等重要領域，如今開始有所反應並積極面對，此時更凸顯台灣與瓜地馬拉關係的重要性。而美國－台灣－瓜地馬拉在中美洲相互合作的「三邊戰略」已經成形。

楚希尤認為從美國的角度來看，瓜地馬拉和台灣是在中美洲的兩個盟友，能夠共同應對中國在該地區的勢力擴張和影響力，因此無論是在戰略基礎建設投資，或是對抗芬太尼毒品問題上，台瓜雙方都具有重要作用。

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對台灣而言，瓜地馬拉是在中美洲的重要夥伴，有助於台灣向世界展現作為自由民主國家的地位。而作為該地區（中美洲西語國家）唯一與台灣維持外交關係的國家，瓜地馬拉更享有一個「巨大優勢」，因為藉此將更拉近與美國在經濟、外交甚至安全領域上更多的支持。

面對中國已經布局整個中美洲，唯獨瓜地馬拉仍未受到影響，楚希尤指出，現今美國－台灣－瓜地馬拉的「三邊戰略」，對於其他周邊國家也明確傳遞川普政府的態度，也就是共同合作彼此互利；持續與中國靠攏後果自負。（編輯：周永捷）1140214

盧比歐
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