盧比歐感念瓜地馬拉維繫與台友誼 矢言促進台灣投資

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國國務卿盧比歐今天與瓜地馬拉總統阿雷巴洛會面時提到，瓜地馬拉與台灣人民長久以來的友誼與關係尤其重要，美國盼將這種關係擴展到外交範疇之外，將竭力促進更多台灣投資進入瓜國，推動當地經濟。

盧比歐（Marco Rubio）正進行上任以來的首次出訪，昨天前往台灣在中美洲唯一的邦交國瓜地馬拉。今天與阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）舉行聯合記者會，並於致詞時肯定阿雷巴洛政府對民主、自由、制度及法治的承諾。

他說，民主是一個相對新的概念，距今還不到300年，容易寫在紙上，卻很難維繫。對瓜地馬拉的未來及民主受到威脅的國家而言，阿雷巴洛捍衛民主的承諾至關重要。

「其中特別重要的是您與台灣人民長久以來的友誼與關係。我們希望並將盡所有努力將這種關係從外交領域拓展至經濟範疇。我們將盡力促進台灣對瓜地馬拉經濟更多的投資，讓瓜地馬拉持續成長為先進、繁榮的21世紀經濟體」。

古巴裔的盧比歐出訪共5國，反制中國在中南美的影響力是重點之一。他昨天造訪哥斯大黎加時稱讚哥國堅守數位安全的立場堪稱拉丁美洲區域與世界楷模。哥國先前決定不讓中國電信巨擘華為競標當地5G網絡。

哥斯大黎加是拉丁美洲情勢最穩定繁榮的國家之一，在2007年與台灣斷交、與中國建交後，掀起區域趨勢轉折，因為其後一些其他拉美國家也跟進。但近幾年哥國在人民對中國產生疑慮下，與北京的關係較為不穩。

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多年來，哥斯大黎加政府在發展數位基礎設施時，與中國科技企業保持距離。

巴拿馬退出中國的「一帶一路」，可說是盧比歐此行最亮眼的外交勝利。他2日與巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）長談兩小時後，穆里諾即宣布不續簽「一帶一路」。（編輯：韋樞）1140206