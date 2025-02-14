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情人節與義大利淵源深 聖瓦倫蒂諾教堂成戀人景點

2025/2/14 07:41（2/14 07:56 更新）
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據傳天主教聖人瓦倫蒂諾在古羅馬時期，常為不受世道允許的愛侶舉行祕密婚禮，因此遭迫害殉道，他的忌日便成為西洋情人節的由來。圖為位在義大利中部特尼（Terni）的聖瓦倫蒂諾教堂，是受情侶喜愛的景點。中央社記者黃雅詩特尼攝 114年2月14日
據傳天主教聖人瓦倫蒂諾在古羅馬時期，常為不受世道允許的愛侶舉行祕密婚禮，因此遭迫害殉道，他的忌日便成為西洋情人節的由來。圖為位在義大利中部特尼（Terni）的聖瓦倫蒂諾教堂，是受情侶喜愛的景點。中央社記者黃雅詩特尼攝 114年2月14日
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（中央社記者黃雅詩羅馬14日專電）義大利與西洋情人節淵源深厚，英文Valentine's Day相傳指的就是天主教聖人聖瓦倫蒂諾（San Valentino），他在古羅馬時期替許多不受世道允許的戀人舉行祕密婚禮，讓他成為「守護愛情」指標。

聖瓦倫蒂諾在西元3世紀的 2 月 14 日去世，據稱這是西洋情人節日期的由來，他位在義大利中部家鄉特尼（Terni）的教堂，也成為全球戀人祈願的熱門景點，2001年經典浪漫日劇「愛情革命」曾特別飛往取景。

「義大利人是很浪漫的民族，慶祝情人節是普遍習慣，大家會到餐廳享用燭光晚餐，送花、送巧克力、安排浪漫假期。」結婚多年的義大利民眾強法蘭克（Gianfranco Ritondale）向中央社記者表示，即使已婚者，也會藉此向另一半傾訴愛意，讓婚姻更甜蜜。

談到情人節起源，有各種趣味的稗官野史。強法蘭克說，其中一個傳說是，古羅馬帝國擴張時期，皇帝為防軍隊受到兒女私情羈絆，向軍隊下了禁婚令，時任主教的瓦倫蒂諾某天在教堂看見一位女子哭泣，她因男友被徵召入伍無法結婚，瓦倫蒂諾就瞞著當權者，私下幫他們在教堂舉行婚禮。

強法蘭克說，消息傳開後，很多情侶都偷偷跑來找瓦倫蒂諾舉行婚禮，最後被羅馬帝國政府發現，瓦倫蒂諾因此遭殺害殉道，其逝世日是2月14日，後世情侶就將這天訂為情人節以茲紀念。

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儘管傳說細節在千年後已難印證，多家義大利媒體或網路百科提到西洋情人節來源時，都會引述聖瓦倫蒂諾最廣為流傳的一段故事，就是他幫一位基督教女孩和異教徒士兵證婚，這被認為是他遭羅馬政權判處死刑的原因。

在宗教與歷史意義雙重加持下，強法蘭克說，對義大利人而言情人節很重要，不僅可藉此鞏固戀愛關係，情侶或夫妻每天難免為了瑣事吵架，在情人節透過鮮花、巧克力等小物示意，也是祈求伴侶寬恕的最好時機。（編輯：田瑞華）1140214

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義大利風景優美，是許多戀人約會、度蜜月首選地點。圖為在羅馬競技場內，常可看到成雙成對的情侶前來參觀。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年2月14日
義大利風景優美，是許多戀人約會、度蜜月首選地點。圖為在羅馬競技場內，常可看到成雙成對的情侶前來參觀。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年2月14日
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