加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加拿大被川普盯上激起民眾愛國熱潮 國旗銷量大增

2025/2/14 22:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加拿大巴立14日綜合外電報導）隨著加拿大與鄰國美國的緊張關係掀起加拿大人一波愛國浪潮，加拿大旗幟生產商Flags Unlimited的業主表示，他們的國旗銷量已飆上去年同期的2倍。

路透社報導，適逢2月15日加拿大國旗日（National Flag of Canada Day）即將到來，今年也將是紅白楓葉旗作為加拿大國旗屆滿60週年。

Flags Unlimited位於美加邊界大城多倫多北方的巴立（Barrie），老闆之一史基普（Matt Skipp）將加拿大國旗需求激增歸因於美國總統川普（Donald Trump）對加國主權的威脅。

他表示：「這是對政治氣氛的直接反應。加拿大人以國旗為象徵來表現他們的團結。」

加拿大政界人士已號召民眾這週末秀出國旗，以展示團結和對國家的驕傲。

川普1日簽署行政命令，訂於4日起對從加拿大進口的貨品大部分課徵25%關稅。儘管其後已延後實施，但期間加拿大人已紛紛取消美國行、抵制美國酒和其他美國產品，甚至在運動賽事中對美方喝倒彩。

1名加拿大政府消息人士透露，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）7日在一場與商界領袖會面的場合中說，川普談論把加拿大納為美國第51州「是認真的」，目的與加國豐富的天然資源有關。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在汽車零件業工作的加拿大人艾倫（Mike Allen）12日到商店裡買了一面國旗。他說他反對美國關稅，因為擔心自己的工作會受到直接衝擊。

「我們不是敵人，實在不懂為什麼我們會被針對。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1140214

#加拿大
#加國
#川普
#杜魯道
#美國
#國旗
#關稅
川普
川普凍結援外計畫 中國人權監測組織被迫停擺澤倫斯基稱將訪問中東3國家 暫無見美俄官員計畫
杜魯道
加拿大全國13省長訪華府阻關稅 稱美加翻臉中國得利川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：